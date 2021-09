Qué busca realmente Cristina Fernández de Kirchner con Aníbal Fernández en Seguridad

El analista político Daniel Bilotta habló sobre las intenciones que podría tener Cristina Fernández de Kirchner con la incorporación de Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad, siendo que el flamante titular de la cartera -para algunos- es más detractor de votos que impulsor de los mismos.

Según Bilotta, Aníbal Fernández "ya debutó con lo que se espera de él: confrontar con Juntos, algo que también hizo Alberto Fernández cuando tomó jura al nuevo Gabinete". Es decir, que la expectativa está puesta en descontar votos por la confrontación.

Pero para el analista es clave ver cómo evoluciona la relación entre Aníbal Fernández y Sergio Berni, el jefe de Seguridad bonaerense. "Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner está viendo que la seguridad no es una herramienta decisiva en esta elección, en un momento en que la relación entre la vicepresidenta y Berni no es buena".

A esto, le sumó un dato más: "Los intendentes que están entrando hoy al Gobierno de Kicillof no están contentos con que Aníbal Fernández sea el ministro de Seguridad, porque es un bonaerense, y sin votos. Entonces se preguntan, '¿por qué lo eligieron sin nuestro consentimiento?'".

"Así que, atención, porque aún en esta intención de recoger votos que tiene el Frente de Todos, aparece bastante fracturada la coalición oficialista", alertó Bilotta.

La relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Berni no atraviesa un buen momento.

Por otro lado, el analista señaló que la relación entre Frederic y Berni era muy mala. En cambio, la relación entre Aníbal Fernández y Berni, en apariencia, es cordial, "pero hay que ver cuánto interviene el nuevo ministro en la seguridad de la provincia de Buenos Aires, para también tratar de sumar votos".

Es que Berni le reclamaba a Frederic que las fuerzas nacionales en territorio bonaerense debían coordinarse con él, como responsable de la Seguridad en la provincia de Buenos Aires. "¿Se planteará lo mismo con Aníbal?", preguntó retóricamente el columnista de MDZ Radio.

¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner eligió entonces a Aníbal Fernández?

"Porque buscan un vocero, que creen que es lo que le falta al Gobierno, que los defienda pero sobre todo que defienda aquello que Cristina Fernández de Kirchner cree que deben ser las políticas fuertes de la gestión", respondió.

Una de aquellas, es la de Seguridad, pero el problema, insistió, es que "A Frederic la corren porque le reclaman no haber hecho lo suficiente para que la gente no tenga esto como una queja. Ahora, eso pasa esencialmente en el Conurbano bonaerense, que es la zona caliente, región en la que tiene jurisdicción Sergio Berni. ¿Podrán coordinar?".

"No hay que perder de vista que Berni tiene proyección en la política. ¿O vendrá Aníbal Fernández a intentar acotarlo a Berni, para que no empiece la construcción de otro peronismo, en un momento en el que Cristina Fernández de Kirchner no necesita que nadie se le fugue?, concluyó el analista.