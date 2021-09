¿Estrategia? Qué hay detrás de la filtración de los audios de Fernanda Vallejos

Se filtró un polémico audio de la diputada Fernanda Vallejos, quien es afín al kirchnerismo más duro. En el mismo, la legisladora trató a Alberto Fernández de "okupa, enfermo e inútil". El analista político, Daniel Bilotta, desmenuzó esta situación y dijo que desde su punto de vista es una estrategia.

Para Bilotta, todo indicaría que el audio de Fernanda Vallejos no se filtró de casualidad. "Me parece que alguien del Gobierno nacional ha tratado de dejar blanco sobre negro qué piensa el kirchnerismo más duro sobre el presidente, para reforzar la posición de Alberto Fernández".

Todo esto en un momento donde "me parece que esta mañana ya se abrió una vía de negociación, tal vez a través de Sergio Massa, entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner". "El hecho de que el Movimiento Evita suspendiera la marcha prevista para hoy, es un síntoma de que están negociando una salida", sostuvo.

El analista político dijo que todo lo ocurrido hasta aquí es impensado y poco deseable, en cuanto a lo que tiene que ver con la estabilidad institucional de un país y "creo que son responsables por igual tanto el presidente como la vicepresidente".

"Me parece que tanto el kirchnerismo más duro, como el albertismo no nato y como Sergio Massa están de acuerdo ahora, mañana no sé, de que estas últimas 48 horas ya han condenado a la derrota electoral de noviembre al oficialismo", comentó el columnista de MDZ Radio. "Esto hay que tenerlo en claro, porque lo que se está discutiendo es cómo se transita después de noviembre los próximos 2 años de Gobierno. Esta es la discusión que se está librando en cuanto a quién perdió las PASO", completó.

Siguiendo con aquella teoría, Bilotta indicó que el kirchnerismo pretende que Cristina Fernández de Kirchner salga lo más indemne posible, "el problema es que la llevaron a una pelea, sin contemplar una variante: que Alberto Fernández iba a resistir dar la renuncia de los ministros, que es lo que está detrás de esta catarata de renuncias que presentan los funcionarios del gabinete nacional vinculados a Cristina. Lo impensado fue que el presidente dijera: 'no le voy a pedir la renuncia a mis funcionarios'".

El verdadero problema detrás del conflicto en la coalición

Probablemente Sergio Massa sea quien esté mediando entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Bilotta dijo que ahora hay un presidente, con sus facultades para ejercer el cargo, y una vicepresidente que le aporta a la coalición de Gobierno nada menos que los votos. Para bien o para mal, la figura taquillera en términos electorales sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner y no Alberto Fernández.

Pero aquello "es algo distinto a decir que la derrota, particularmente en la provincia de Buenos Aires, es sólo de Alberto Fernández". Aunque sí validó que después de la difusión de la foto el Frente de Todos bajó en su intención de votos 15 puntos en la provincia de Buenos Aires, "pero la foto fue la confirmación de todo un malestar que acumulaba la sociedad (inflación, desempleo, cierre de empresas)".

Sumado a aquello, "el manejo de un sector vinculado a Cristina Fernández de Kirchner, que es la Cámpora, sin una gran actividad política en el Conurbano bonaerense pero asociado a todo lo peor que a veces tiene la política. Si esa asociación es válida o no, es algo que habría que demostrar. Pero es cierto que la opinión pública, en la medida que los medios reflejan esta imagen, está muy convencida".

Para el analista, "todo eso me parece que expresa el resultado electoral. Y en ese sentido, es imposible señalar a Alberto Fernández como el único responsable". "Esta es la discusión, bastante pobre, en la que está el Gobierno y bastante disociada de lo que pide la sociedad, que es un cambio", concluyó