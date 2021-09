Así será la campaña del Gobierno y de la oposición de cara a las generales, según el único analista que acertó el resultado de las PASO

El analista político Daniel Bilotta fue el único que acertó la victoria de Juntos por sobre el Frente de Todos el jueves anterior a las PASO. Ahora, adelantó cómo entiende él que hará campaña tanto el Gobierno como la oposición. Su pronóstico también es diferente a lo que otros politólogos aseguran.

En primer lugar, Bilotta enumeró cuáles son los reclamos que está haciendo la sociedad actualmente y destacó:

la inflación

el empleo

el acceso a una capacidad de ahorro, que es el dólar, porque hay muchas vías restringidas por lo que la gente va al mercado negro.

un horizonte de previsibilidad, es decir, la gente quiere saber cómo va a vivir, si hay posibilidades de futuro en Argentina.

Para el analista, este es el paquete de reclamos sobre el que el Gobierno va a intentar trabajar. "¿Puede o no puede? -se preguntó- Esa es la incógnita. ¿Puede en 60 días convencer a quienes no los votaron y a quienes no fueron a sufragar que el Gobierno es capaz de rendir en ese plano? Tampoco lo sabemos. Pero yo creo que es por ahí", resaltó.

En ese sentido, Bilotta dijo que para conseguir un resultado distinto quizás piensen en hacer algo diferente y no en repetir la misma experiencia.

Por eso, él entiende que va a pasar lo contrario a lo que todo el mundo supone: "Se va a radicalizar Juntos, para captar los votos de Milei y porque la sociedad está enfurecida con el Gobierno, que no da respuesta a sus reclamos. Es decir, que toda la moderación de Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal pasará a ser materia de archivo, porque finalmente la sociedad exige una posición dura frente al Gobierno. Esto será un condicionante grave".

Del otro lado, en cambio, el analista cree que "veremos a Cristina Fernández de Kirchner pidiéndole a su Gobierno más apertura al diálogo e intentando captar algún voto de clase media. Porque si bien es cierto que muchos no votaron, si no toman de otros sectores sociales parece difícil que ganen", concluyó.