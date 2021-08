Segunda dosis y el avance de la variante delta: por qué no hay que tiempo que perder

Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) dijo que la variante delta avanza, entonces es necesario que la mayoría de la población tenga el esquema de vacunación completo. Ante esto, no dudó en recomendar que quienes lo necesiten hagan combinación de vacunas.

Teijeiro dijo que toda la investigación mundial ha demostrado que la combinación de vacunas no es más riesgosa, porque no produce más efectos adversos, ni menos protectiva, es decir que al menos es igual que vacunarnos con 2 dosis de la misma vacuna. Por eso, recomendó: "No debemos demorar".

En aquel sentido, el especialista recordó que "cuando nos vacunamos tardamos 2 semanas en generar anticuerpos, entonces cuanto más rápido, mejor es. Porque la variante delta avanza y para detenerla es necesario que la mayoría de la población tenga aplicadas las 2 dosis".

Así, el médico infectólogo continuó insistiendo: "En las próximas semanas va a estar circulando el virus (la variante delta) y es el tiempo que necesitamos para generar anticuerpos, porque la manera de prevenirlo es con las medidas de cuidado que conocemos y con el esquema de vacunación completo". "La gente tiene que tomar conciencia", añadió.

Teijero reconoció que en la campaña de vacunación hubo "muchísimos errores, sobre todo de comunicación". "Deberían -desde el Gobierno- decirle a la gente: 'vacúnese cuanto antes, no espere la segunda dosis de Sputnik, porque además cuando lleguen no habrá para todos'".