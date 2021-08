Qué riesgos tiene la cepa Delta en una persona que recibió la vacuna

En el programa de MDZ radio Uno Nunca Sabe dialogó la doctora Elena Obieta, médica infectóloga e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, y despejó dudas sobre la combinación de vacunas y los riesgos de la variante Delta, que si bien algunas informaciones dicen que es más agresiva en realidad lo que se conoce es que se trata de una cepa más contagiosa.

Es que esta tarde el Gobierno nacional anunciará los resultados de los estudios que se hicieron sobre voluntarios que recibieron primera dosis de la vacuna de un laboratorio y segunda de otro. Se prevé que esto además sea un salvoconducto para el más de un millón de personas que aún esperan el segundo componente de la vacuna rusa.

La combinación de vacunas

En primer lugar, Obieta quiso llevar tranquilidad, en cuanto a que cuando se anuncie cómo se va a complementar el esquema de aquellos que recibieron Sputnik no será una decisión caprichosa. "Hoy se va a presentar un estudio de voluntarios que habían recibido primera dosis de Sputnik y que luego se le dio una segunda dosis de otro componente: AstraZeneca, Sinopharm y Moderna. En ese contexto se evaluó cómo le fue a la gente, cuántos anticuerpos fabricó un grupo y el otro", dijo.

En aquel sentido aclaró que "esto no se hizo en Argentina porque tenemos pocas vacunas, sino que se empezó España luego se replicó en el Reino Unido y en Canadá. Porque necesitamos tener a la población completamente vacunada, mucho más ahora que tenemos circulación de cepa Delta, que es mucho más contagiosa". Por eso, le dijo a la audiencia: "No te van a inocular cualquier cosa. Hay datos suficientes de eficacia, porque ya no estamos discutiendo seguridad, dado que las vacunas son seguras, a lo sumo pueden dar un poquito más de dolor el pinchazo o cansancio al día siguiente".

Lo que sucede, según la especialista, es que con tanta circulación viral como la que tenemos y cuando vienen cepas mucho más contagiantes, es necesario robustecer la respuesta de las personas y aumentar la inmunidad de rebaño. Por esto es que se vuelve indispensable completar los esquemas de vacunación.

De todos modos, Obieta insistió en que las vacunas tienen eficacia para frenar las formas graves y muerte por covid, no para evitar la transmisión, por ende hay que seguir cuidándose.

Preguntas y respuestas a la infectóloga

Pese a que la persona tenga el esquema completo de vacunación, debe seguir manteniendo los cuidados básicos.

-En caso de que un ciudadano que recibió el primer componente de Sputnik y tiene la posibilidad de elegir esperar que llegue el segundo componente o colocarse otra, ¿cuál es la recomendación?

-Esa será una recomendación que parta del Ministerio. Si me preguntás a mi, Elena Obieta, si te llaman para segunda dosis, poné el brazo. La que sea, ni hablar.

-¿Qué pasa con los que viajaron y se dieron una dosis de Janssen?

-El esquema de Janssen teóricamente es de una sola dosis. Pero en EEUU se está planteando robustecerlo con una segunda dosis. Sin embargo, de eso aún no hay evidencia suficiente.

-¿Hubo algún ejemplo de combinación de Sputnik con Sinopharm en el que se haya detectado algún problema?

-No, de hecho se ensayó esa combinación y es la que se va a presentar hoy a la tarde. Pero insisto en que no hay problemas de seguridad en esa combinación.

-Para una mujer que está embarazada, ¿hay problemas en la combinación de vacuna?

-No, más estando embarazada: te das cualquiera. No hay problemas con la seguridad de esa mamá ni del bebé en la panza.

-¿Cuáles son los síntomas de la variante Delta y por qué es peligrosa?

-Aún no se sabe si es más o menos dañina con el individuo. Algunos estudios dicen que sí y otros dicen que no. Lo importante es que la cantidad de virus que una persona tiene en la nariz o en la garganta la variante Delta es 1.200 veces mayor que la que tiene la cepa original. Por eso, la persona con cepa Delta es mucho más contagiante. También es posible que el virus permanezca más tiempo en la nariz y en la garganta, por lo tanto el aislamiento de la persona que tenga la cepa Delta muy probablemente debamos prolongarlo a 14 días, de 10 actuales.

-¿Qué pasa si una persona que está vacunada y se contagia de la variante Delta?

-Lo más probable es que tenga una forma muy leve, incluso sin ningún síntoma o algún día un poco de cansancio y algo de fiebre. La clave es que si estás vacunado en forma completa no tendrás riesgo de enfermar gravemente o morir por covid. De todos modos, Obieta concluyó la entrevista diciendo que todos nos debemos seguir cuidando para evitar la propagación de la cepa Delta.