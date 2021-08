Mauricio Macri versus Horacio Rodríguez Larreta: ¿recupera espacio el expresidente?

El analista político y periodista Daniel Bilotta habló en MDZ Radio sobre la interna en Juntos por el Cambio. Mauricio Macri se alejó de la campaña política al inicio de esta, pero ahora regresó y hasta el candidato de Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, le estaría pidiendo que hagan presencias juntos.

"Aunque no tengo la certeza, porque estas cosas son incomprobables, alguien me dijo que Mauricio Macri intervino en la campaña de Diego Santilli y de María Eugenia Vidal porque al menos habría recibido 2 llamadas pidiéndole fechas compartir actos con él. No digo que Vidal y Santilli se comunicaran directamente, pero sí gente cercana a ellos", dijo Bilotta.

Macri junto a precandidato Diego Santilli.

El politólogo especuló con dos versiones. Una es que quizás los candidatos de Juntos por el Cambio se confiaron en que la buena imagen de Horacio Rodríguez Larreta alcanzaría para la campaña, pero resulta que Facundo Manes les hizo temer y recurrieron a Macri.

La otra teoría: "¿Será que Vidal y Santilli están enojados con Horacio Rodríguez Larreta por cómo cerraron las listas? A Vidal no le quedó nada en la provincia, no pudo colocar a nadie propio y en la Ciudad menos ni siquiera en el Ejecutivo. Y a Santilli le pasó algo parecido. ¿Habrán pensado que al final Macri tan malo no era? ¿O que Rodríguez Larreta es igual que Macri, y entre uno que está por nacer y otro que ya conocemos...? No sé", cuestionó retóricamente Bilotta.

Para el analista político, Macri tiene en la línea del tiempo el beneficio de ser, no el más opositor a Cristina Fernández de Kirchner, sino lo distinto a ella. "Eso no significa que sea mejor o peor, pero sí claramente es diferente a ella. Y me parece que en un escenario bastante amorfo como es el actual eso es lo que tanto a Cristina como a Macri los termina de esgrimir como las dos figuras, al menos, con perfil propio".

Macri en la campaña de María Eugenia Vidal.

Además, "al cabo del tiempo, estando en el segundo año de finalización del gobierno de Macri, siempre hay una suerte de revalorización. También le pasó a Cristina. Entonces, ante la gran magnitud de la crisis actual va recuperando ese 30% del electorado, que es un núcleo duro de votantes, que tal vez lo mira a Macri porque no la miraría nunca a Cristina, como sucede a la inversa", concluyó.