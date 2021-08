¿Menos participación? Cómo se comportó el electorado argentino en los últimos años

La democracia argentina tiene dos particularidades en cuanto al sistema electoral. Por un lado el voto es obligatorio y por otro sucede cada dos años. Este híbrido de deber y derecho no supone necesariamente una mayor participación de la gente en los comicios. Un investigador muestra un estudio comparado de cómo se comportó cada provincia y a nivel nacional el electorado desde la vuelta de la democracia hasta nuestros días. Las motivaciones para asistir a las urnas obedecen más al concepto de "deber cívico" que al temor a figurar como infractor para la Cámara Nacional Electoral (CNE). ¿Se votará menos en las elecciones 2021?

En No cantes victoria, por MDZ Radio, dialogamos con Facundo Cruz, politólogo, consultor e investigador en ciencia política que expuso en su cuenta de Twitter el comportamiento del electorado argentino a lo largo de los años.

Algo sobre la participación en elecciones Misiones, Jujuy y Salta en clave comparada. Para arrancar, así viene el derrotero de la asistencia ciudadana a las urnas desde el retorno a la democracia en 1983. Lineal: a la baja. Promedio c/2 elecciones: alzas y bajas. pic.twitter.com/Zh6tp0ecUo — Facu Cruz uD83DuDC9A (@facucruz) August 17, 2021

¿Hay menos participación en las elecciones?

Establecer si se vota menos depende mucho de la época con la que se lo compare según comentó Cruz. "Si lo comparamos con la década del 80 efectivamente estamos votando menos que en ese momento. Lo que fue la primavera alfonsinista no sólo vino con un auge de los partidos políticos, una vuelta a la afiliaciones y de la participación política sino también con altas tasas de participación electoral".

Aunque en Argentina ya rige una costumbre con respecto al voto obligatorio, lo cierto es que "sólo el 15% de los países en el mundo lo sostienen aún como un deber fijado por ley". Sucede que en un país que pasó por tantos golpes de estado, la vuelta a la democracia supuso un boom del ejercicio del voto como un derecho con "un 85% de participación electoral". Luego durante la década del menemismo cae cinco puntos y después vino "la caída más drástica según se ve en las tendencias se marca más fuerte que fue la crisis del 2001. Hubo en ese momento una merma de 7 puntos que arrojan valores entre el 72 y el 73% y un aumento del voto bronca motivado por la desconfianza en la clase política y la decepción que fue la continuidad del gobierno que no satisfizo las demandas". Esta tendencia continuó entre el 2003 y el 2005 y recién en 2007 comienza a subir un poco.

¿Se vota más en las elecciones generales que en las PASO?

El politólogo cuenta que a partir de la implementación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) "la tendencia mejora un poco alcanzando el 77%". Aunque no se trata de los números de la década del 80, creció "pero con cierta volatilidad ya que no son cifras estables". "La primaria del año de 2015 y 2017 fueron las más bajas de este período con valores de 71 y 72%" especificó Cruz.

De base se puede afirmar que la gente "vota más en las generales que en las primarias". En el año 2011 se produjeron las primeras PASO y "hubo una diferencia de un punto entre las dos con 79% y 80% respectivamente. En 2013 se mantuvo la diferencia con 75% y 76%". Ya en el 2015 hubo un salto de diez puntos de 71% a 81%. "Eso de hecho es lo que explica el crecimiento que tuvo Cambiemos en su momento y que ubica a Mauricio Macri en el ballotage contra Daniel Scioli. La gente que salió a votar en las generales aunque no lo hizo en las PASO, se inclinó, según muestran algunos estudios, hacia Cambiemos" explicó el investigador. Por lo que si bien al principio las primarias mostraban números muy parecidos en participación a las elecciones generales, a partir del 2015 se ven saltos más significativos.

¿Por qué no votan los que eligen no hacerlo?

En algunas provincias la asistencia a los comicios se modificó drásticamente según evidenció Facundo Cruz. "En Misiones en el 2019 realizó una elección provincial desdoblada de las generales con casi un 80% de participación mientras que este año mostró una caída de 17 puntos con sólo el 59% del padrón. En el caso de Salta el domingo pasado descendió 12 puntos con respecto a todo el período del ´83 hasta la fecha y la que menos cayó fue Jujuy con tan sólo 8 puntos". En definitiva "de las tres elecciones provinciales que se celebraron la participación ronda el 60%.

En términos generales quienes deciden sufragar lo hacen porque hay una cultura asociada al deber cívico o porque están convencidos de ese candidato. La posibilidad de quedar registrados por la Cámara Nacional Electoral como infractores no supone una motivación ya que a pesar de que la legislación establece una sanción, a las personas no les parece relevante.

Este año con motivos de la pandemia se incorporó en las causales ya establecidas como fuerza mayor para no asistir a sufragar el estar cursando el covid-19 o ser contacto estrecho. Ahora bien, "también aquellas personas que tengan menos de 18 años o mayores de 60 a pesar de estar empadronados si deciden no ir a votar, no serán incorporados en el registro de infractores".

