Enojo de los agentes de viaje con el Gobierno: "No están preparados para la situación"

El Turismo es una industria que conlleva numerosos beneficios económicos para un país que la sabe gestionar y promover. El ingreso de divisas "frescas", el aumento del circulante y la generación de empleo joven o primer trabajo la convierten en una actividad prioritaria para la recuperación económica.

Sin embargo, aunque las autoridades en Mendoza pidan que se autorice la apertura al turismo internacional, mientras muestran números positivos de ocupación, los empresarios del sector señalan que esas cifras no son ciertos.

En No cantes victoria, por MDZ Radio, nos visitó Víctor Cortegoso, referente del sector turístico con más de tres décadas en el rubro para un diálogo profundo sobre el impacto de la pandemia en las empresas de viajes, los cambios que se produjeron y de los que no hay vuelta atrás.

"La industria derivadora de miles de puestos de trabajo tiene una perspectiva muy mala por el manejo de la situación. Estamos exactamente igual que hace 15 meses atrás. Con las ayudas del gobierno que han sido pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos muchísimas ganas de trabajar y no estamos acostumbrados a que nos subsidien con migajas".

Aunque aseguran que no es una situación nueva y que las aerolíneas venían en crisis desde antes de la pandemia, sin lugar a dudas para Cortegoso el cierre de muchas de ellas es una de las razones principales para el embate del coronavirus sobre la actividad turística.

"Si bien se trata de un fenómeno multicausal, la partida de las líneas aéreas ocupa la punta de esa pirámide". No obstante "no creo que se trata de un plan para aislar a Argentina. No creo que nadie esté pensando eso". El motivo para la reducción de la oferta aerocomercial tiene que ver con "los costos de operar en Argentina: los salarios, las protestas, la carga impositiva".

¿Por qué viajar por Argentina fue siempre caro?

Hay una percepción de que viajar por Argentina tiene valores muy elevados. Para Cortegoso el problema es que "viajar por Argentina es muy caro para los argentinos". Los sueldos en el país no alcanzan para poder cubrir los costos. "El salario mínimo es casi igual al de Haití que es 140 dólares y no se puede vacacionar con ese dinero ni en Argentina, ni en Chile, ni en Bulgaria. No alcanza".

El Turismo en Argentina "es económico en relación precio y calidad". Cuando se busca hospedaje y se encuentran opciones "que cuestan en Valle de Uco (Mendoza) 20.000 pesos con media pensión parece muy caro, pero en verdad son 120 dólares" por lo que no es tan elevado el precio en términos internacionales.

"Los números del Ministerio de Turismo y Cultura en Mendoza son mentira"

En estos días desde el Ministerio de Turismo y Cultura de Mendoza que conduce Mariana Juri se compartieron algunos números referidos a las reservas de cara al fin de semana largo y las vacaciones de invierno. En distintos medios habló de una ocupación del 20% de la oferta hotelera de la provincia. Sin embargo, Cortegoso consultó a distintos hoteles desde los que afirmaron que "es mentira ese porcentaje" ya que se trata no de un número sobre el total, sino sólo de "aquellos establecimientos que pudieron abrir" y desde que empezó la pandemia de covid-19 el 50% de los hospedajes en Mendoza cerraron y no volvieron a abrir.

"La gente del Turismo no quiere dádivas, quiere trabajar. Hoy tener un hotel abierto con el 20% es totalmente inadmisible" sentenció Cortegoso. Como referente de su sector señala que hubo una muy mala gestión de la clase dirigencial de la situación covid-19.

"Los gobiernos piensan en votos y en sostenerse como han tenido toda su vida de un sueldo que les paga el Estado y no perderlo. Ellos sólo piensan en votos. Tal es así que dicen ´tenemos el doble de vuelos a Mendoza´, el doble de 2 es 4 contra 30 que teníamos en marzo. El mensaje es todo para ver cómo sacan votos, no para ver cómo arreglan el problema al de la agencia de viajes o al hotelero".

El Turismo en el futuro será para pocos

Es plausible pensar que un día se podrá dejar la pandemia atrás y con ella las restricciones. Pero ¿se podrá viajar como antes? En esta dirección el empresario muestra un panorama pesimista. Con la pérdida de la conectividad por la menor cantidad de vuelos, habrá un encarecimiento de algunos destinos que "casi siempre fueron accesibles". La forma en la que nos movilizamos cambiará.

Como industria "el Turismo va a necesitar de muchísima ayuda. Al menos diez años de exención impositiva, de créditos con tasas preferenciales". Pero además "va a quedar un turismo caro" por el tiempo en que tardará en recuperarse y antes de que lo logre "puede venir otra pandemia". "Mendoza tenía 4 vuelos diarios internacionales: Chile, San Pablo, Lima, Panamá y no creo que vuelva a recuperarse en mucho tiempo y cuando lo haga tendrá valores muy elevados por una cuestión de oferta y demanda".

