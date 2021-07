Subió considerablemente el precio del petróleo: ¿aumentará también la nafta?

El economista y columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, se refirió a las considerables subas del petróleo que encienden las alarmas por nuevos incrementos para los consumidores locales de combustibles. Detalló a qué se debe el aumento y por qué no se traduciría necesariamente en un golpe más al bolsillo de los automovilistas.

El especialista aclaró que si bien "aumentó mucho el precio del petróleo", esto "no necesariamente debe derivar en un incremento en los combustibles de manera directa". Y explicó cómo funciona el negocio petrolero en Argentina: "Primero deben abastecer al mercado interno y sólo lo que sobra se exporta".

Según el especialista, el problema es que lo que se exporta hay que venderlo por anticipado, es decir que son ventas a futuro, con lo cual hay una especulación sobre cuánto consumirá el mercado interno. Ésta, en tiempos normales, es fácil de calcular porque ya se sabe, pero "en épocas de pandemia, se complica porque depende de cómo sea la recuperación de la economía, como principal demandante de petróleo en Argentina.

Aquel cálculo, dijo Burgueño. "se puede intuir. Pero, ¿la proyección de petróleo estimada para el año puede cubrir las necesidades locales o no? Ahí está el problema". Justamente el mayor drama es el combustible que necesita el transporte y la energía que requiere la industria para trabajar.

Por eso, sobre la pregunta de si va a aumentar la nafta, la respuesta del economista tras aquella explicación fue: "si se puede garantizar la producción de petróleo para el mercado local, no va a aumentar".

Sumado a esto, "hay un factor más, que es político. La aceleración del aumento de los combustibles en el primer semestre fue porque el Gobierno buscaba que no hayan incrementos en la segunda mitad del año, para que no vayamos a votar con esa sensación. Igual en la industria dicen que ya están atrasados, en un 15% o 20% de la inflación, que el cálculo de los aumentos de combustible que se hizo hasta acá no contemplaba la inflación de mayo y junio", concluyó.