¿Cuáles son los cuidados que hay que tener después del covid-19?

En estos días la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) bajó al 81% en Argentina contemplando covid y otras patologías. De ese total el 53% pertenece a pacientes críticos de coronavirus y 28% a otros diagnósticos. En diálogo con MDZ Radio Rosa Reina, la presidenta de la SATI (Sociedad Argentina de Terapia Intensiva) explicó algunas de las causas de esta disminución a la vez que detalló los cuidados post covid en base a las consecuencias a mediano plazo que pudieron relevar.

"Hay una disminución de la ocupación de camas de los pacientes covid probablemente porque se fue acelerando el plan de vacunación que ya está alcanzando la población más joven. Además de las medidas que se tomaron y que la gente se estuviera cuidando un poco más, pero la inmunización es el factor más contundente para explicarlo".

En el relevamiento que hizo la SATI hasta el 2 de julio se muestra que la mortalidad a los 28 días de los pacientes ingresados en el mes de abril y que requirieron asistencia respiratoria mecánica fue en promedio del 49%. A su vez entre las conclusiones señalan que la quinta parte de los pacientes ventilados estaban vacunados con la primera dosis. Este dato que podría alarmar a cualquiera, explica la intensivista que obedece a otros factores. "La mortalidad tiene otros factores que no están relacionados con la vacuna porque al contrario el efecto es protector y preventivo. Este porcentaje de pacientes ingresados con una dosis es muy bajo y aún mucho más bajo con dos dosis y obedece a las cifras esperables ya que ninguna inoculación llega a una cobertura del 100%".

A su vez, la doctora Reina explica que la mortalidad en los pacientes que precisaron de ventilación mecánica está relacionada con las características propias del coronavirus "es una enfermedad que afecta muy brevemente la parte pulmonar que es una de las primeras manifestaciones y la más frecuente y que rápidamente se disemina a los otros órganos. Los pacientes hacen falla de otros órganos". Esto se pudo ver "en el estudio que se realizó el año pasado y que se publicó hace poco en la revista The Lancet" apuntó Reina. En definitiva "la mayoría de las personas que fallecen tienen comorbilidades y hacen fallas multiorgánica".

¿Cuáles son los cuidados después de tener Covid-19?

Luego de atravesar la enfermedad pueden haber secuelas. ¿A qué prestarle atención? "El pos covid involucra consecuencias cognitivas, psicológicas y motoras. Son más graves si el cuadro lo fue, pero pueden afectar a todo aquel que se haya contagiado". En el caso de haber pasado por la terapia intensiva, Reina explica que hay un síndrome post UTI en el cual las consecuencias de haber pasado por el área crítica se extiendan en el tiempo y precisen del acompañamiento de toda la familia.

Actualmente se presenta la dificultad de que no en todos lados existe la posibilidad de controlar los meses siguientes a los pacientes que egresan de una terapia intensiva por el volumen de personas internadas. "La gran mayoría de las instituciones no están preparadas para realizar el seguimiento de los pacientes que debe ser multidisciplinario porque necesitan readaptarse a su medio, volver a aprender a entrenar su parte muscular. A veces no pueden peinarse o bañarse solos porque quedan con una secuela motora que es muy importante y eso hay que rehabilitarlo".

Al mismo tiempo las consecuencias en lo cognitivo y psicológico que presentan los pacientes covid también son muy delicados. "Hay miedos, temores, pánicos. Y la familia que tiene que atender a este ser vulnerable cuando ellos mismos pasaron por este estrés de tener algún familiar internado o fallecido". Por eso se habla de que habrá "una nueva crisis que es atender a esa persona".

Se recomienda que los seguimientos se realicen "desde el alta a los 30 días en adelante porque estas secuelas suelen durar dos, tres o cuatro meses o un año en el post UTI y se presume que en el covid sea muy similar y hasta en algunas situaciones más grave". Las causas que llevan una recuperación tan larga están relacionadas a la naturaleza del virus que afecta tantos órganos cuando se manifiesta con gravedad. Además "el estar tanto tiempo sedado, quieto por la alteración de la oxigenación y que necesitan estar muy adaptados al respirador y darle tiempo para que mejore", esto también influye.

