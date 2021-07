Atención estafas: nuevamente vaciaron cuentas del Banco Nación

Un nuevo casos de estafas sacude al departamento mendocino de San Rafael. Según indicaron, 11 empleados estatales de la localidad de Real Del Padre denunciaron que sus cuentas bancarias fueron vaciadas.

El miércoles 30 de junio se encontraban depositados los salarios de los empleados públicos. Sin embargo, cuando los damnificados se presentaron para retirar su sueldo del cajero automático, las cuentas estaban vacías.

En el programa "Sonría, lo estamos filmando", que se emite por MDZ Radio, habló Graciela, docente de Real Del Padre y estafada. En la entrevista relató lo que le sucedió y la respuesta que ofreció el Banco Nación.

"El día 30 de junio verifico que tengo acreditado mi sueldo y le aviso a mi hijo que vive en otra provincia que ya estaba el sueldo acreditado para que pueda pagar el alquiler y saque el pasaje para volver a Real Del Padre. Él a la tarde fue al cajero para hacer una extracción y se da cuenta de que no hay plata, la cuenta estaba vacía", contó Graciela.

La docente recibió el llamado de su hijo e inmediatamente se dirigió al cajero cerca de su domicilio y agregó: "Metí la tarjeta y efectivamente tenía la cuenta en cero".

Frente a esta situación, Graciela exclamó: "El viernes a la mañana voy al banco, los empleados que me atienden ingresan a mi cuenta y me hacen notar que tenía tres transferencias realizadas hacia una tarjeta de crédito y otras entidades financieras. Me preguntan si había realizado las transferencias, obviamente no. Me indican que haga la denuncia policial. Realizo la denuncia, vuelvo al banco, lo adjuntan al reclamo y lo dirigen al fiscal".

Para sintetizar, la mujer estafada declaró que ahora solo le queda esperar que le den una respuesta.

Respuesta oficial del Banco Nación

Desde la entidad financiera expresaron que el banco profundiza su mensaje de "prevención de no entregar contraseñas y no dar datos por ninguna vía".

Hasta el momento es la única información obtenida por los voceros del Banco Nación.