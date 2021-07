Cuál es el costo de las elecciones PASO para la economía argentina

Cada dos años hay elecciones en Argentina. Desde el 2011, al costo de las generales se suman los de las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) creadas para generar mayor participación en la definición de candidatos y candidatas. Aunque resulta de vital importancia para la democracia el desarrollo de los comicios, este año estarán atravesadas por protocolos extra debido a la pandemia de covid-19. Entonces surge el cuestionamiento sobre el costo que tienen las elecciones 2021 para la economía argentina.

En No cantes victoria, por MDZ Radio conversamos con Sebastian Schimmel, Secretario de la Cámara Nacional Electoral (CNE), para pasar en limpio los números y términos en que se ejecutará el sufragio en el 2021. "Estamos en la época de los protocolos y la elección no estará exenta de ello".

En Argentina se vota cada dos años.

El plan radica en llevar a las escuelas y gimnasios todas las medidas de prevención vigentes como el distanciamiento, el uso obligatorio de barbijo, la higiene de manos y de objetos que "regirá tanto para los electores como para las autoridades de mesa". Una modificación será el aumento de establecimientos destinados a los comicios. Esto se debe según explicó Schimmel a que la idea es que hayan menos personas por cada lugar por lo que habrá "un tope de 8 mesas por cada escuela excepto algunas que sean más grandes y lo admitan".

A su vez se sumarán controles más estrictos en el ingreso y egreso. "El elector tiene que entrar cuando el agente le indique que hay espacio según el aforo del establecimiento". También se incentivará que inmediatamente luego de emitir el voto se retire para liberar ese espacio y que no se entorpezca la fluidez del proceso para los siguientes electores.

¿Se multará a las personas que por miedo al contagio no quieran ir a votar?

En la Argentina el voto es obligatorio según consta en la Constitución y en las leyes. Asimismo existen en el código electoral justificaciones para quienes no cumplen con el deber cívico. Por lo cual las razones para no asistir siguen siendo las mismas. "La justicia electoral habilitó a través de internet tanto el medio para justificar como para consultar si se es infractor o no y eventualmente pagar la multa".

Este año las PASO son en septiembre.

Teniendo en cuenta la particular pandemia de coronavirus, la justicia electoral sacó una acordada en la que "deja expreso que la situación relacionada con el covid-19 tanto para quien lo está atravesando como para quien es una persona de riesgo que tiene una directiva médica de no exponerse a esa circunstancia como para quien es un caso sospechoso y tiene que guardar un aislamiento según las medidas de prevención; en esos tres casos están comprendidos en lo que la ley prevé como causal de fuerza mayor".

Actualmente está disponible una página para aquellas personas que estén o crean estar en infracción (infractores.padrón.gov.ar) dónde pueden solicitar la justificación adjuntando el comprobante que acredita su situación. "La idea es que sea muy sencillo y que no castiguemos además a quienes están con covid o cumpliendo una norma sanitaria para prevenir que haya circulación del virus".

Este año las elecciones serán con "protocolo".

No obstante las justificaciones, el plan es que las personas de riesgo tengan un horario prioritario para emitir el sufragio que será "entre 10.30 y 12.30 donde tengan el acceso lo más allanado posible para que puedan votar con el menor riesgo posible y el menor contagio posible".

El valor de la multa para quienes no voten está actualmente en una escala entre 50 y 500 pesos. "Se ha interpretado que la primera infracción tiene la multa mínima y luego se va duplicando a medida que se va reincidiendo en la no emisión del voto". Se puede pagar a través de internet. "Cualquier elector puede ver desde 2013 a esta parte -continuó Schimmel- que es cuando se actualizaron los montos, en sus elecciones si figura como votante o como infractor".

¿Cuánto cuestan las elecciones 2021?

Uno de los elementos que encarece las elecciones tiene que ver con la cantidad de boletas que se imprime. "Desde la Cámara Nacional Electoral se viene sugiriendo por cuestiones técnicas que se evalúe un cambio. Principalmente que se considere la boleta única ya sea el modelo santafesino o el cordobés. De hecho la CNE que tiene a cargo la votación de privados de libertad y residentes en el exterior lo hace siempre con boleta única en papel. Efectivamente tiene una serie de ventajas, una la económica pero también la ecológica y sobre todo la completitud de la oferta electoral". Por lo que Schimmel dejó establecido que aunque es un sistema mucho más eficiente "requiere de una reforma a cargo del poder político y existen distintas alternativas que no le corresponde a la justicia electoral definirlas". El Correo Argentino se encarga del traslado de las urnas.

El calendario electoral de 2021 tiene ya dos fechas establecidas. Las PASO se realizarán el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre. Desde la Nación se estipula un presupuesto de 17.000 millones de pesos que ejecuta el Ministerio del Interior. Es un monto que tiene por sentido "solventar el costo logístico que está a cargo de Correo, el de seguridad que corre por cuenta del comando general electoral, el pago del viático a las autoridades de mesa", etc. Hay dos actos electorales en los que cada uno cuenta con "poco más de 200.000 autoridades de mesa en las que cada uno tiene previsto un viático de 4 mil pesos además del costo de las boletas, las urnas, los sobres y el aporte que se le hace a los partidos políticos de desenvolvimiento".

El presupuesto total de las elecciones en Argentina no se divide exactamente en 50% para las primarias y la otra mitad en generales. Pero en un estimativo que señalaron desde la CNE "un 30% del monto total que podrían evitarse si no existieran las PASO". Esto quiere decir 5.100 millones de pesos. Aunque pudiera pensarse que por haber una mayor cantidad de boletas para imprimir las elecciones de septiembre tienen un costo más elevado, lo cierto es que en las generales hay una cifra mayor que se adjudica a vía pública y difusión.

¿Adónde van las boletas cuando termina la votación?

Por motivos de seguridad y posibles impugnaciones las boletas vuelven a las urnas durante un tiempo hasta que termina el escrutinio definitivo. "Se resguardan en las urnas hasta que se resuelven la totalidad de las impugnaciones que existen". Por fuera de los votos emitidos, están las boletas no utilizadas. "Todo eso es papel de rezago que se dona a entidades de bien público para el reciclaje del papel".

