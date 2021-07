Especialistas remarcan por qué Suarez no debería ser candidato a senador nacional

Cambia Mendoza presentó al Gobernador de esa provincia, Rodolfo Suarez, como primer suplente para senador nacional. Pero la constitución local no le permite a un primer mandatario ejercer ese cargo inmediatamente después de haber sido el conductor de la provincia. Desde la política dicen que esa regla es obsoleta. El exministro de la Corte de Mendoza y abogado constitucionalista, Alejandro Pérez Hualde dio su punto de vista en MDZ Radio.

Al referirse a este tema, Suarez dijo que -la prohibición de ser senador nacional a penas se ha dejado el cargo como gobernador- es un artículo de la constitución de la provincia de Mendoza que siempre fue considerado inconstitucional, porque el Senado de la Nación es un instituto Federal y por tanto, lo rige la Constitución Nacional. Además, "perdió razón de ser a partir de la reforma del 94', cuando se estableció la elección de los legisladores nacionales por parte del pueblo".

Sin embargo Pérez Hualde refutó: "Si una norma constitucional ha caído en desuso o no, no es un partido político ni el propio gobernador quien va a decir si sigue siendo constitucional, para eso están quienes pueden declararla así", que son los miembros de la convención constituyente. Y recordó que Suarez propuso hacer ese cambio cuando mandó el proyecto de reforma constitucional, el cual luego no avanzó en la Legislatura.

Para Rodolfo Suarez el artículo de la constitución de Mendoza que le prohíbe ser senador es obsoleto.

"Yo creo que es discutible si está en desuso esa norma, porque no es un requisito para ser senador, sino que es una consecuencia de su rol de gobernador, que no lo quiere inmediatamente senador nacional, porque tiene que ir a defender los intereses completos de la provincia", opinó el entrevistado de Uno Nunca Sabe.

En ese mismo sentido, Pérez Hualde continuó argumentando que el artículo que no le permite a Suarez ejercer como senador nacional inmediatamente termine su período como gobernador es una "consecuencias que tiene haber dirigido Mendoza un determinado tiempo".

En caso de que esta polémica llegue a la Justicia, ¿quién dirimirá este conflicto? "Las cuestiones electorales, cuando las elecciones están unificadas, las decide la Junta Nacional Electoral: Walter Bento, el presidente de la Cámara, Pérez Cursi, y el de la Corte de Mendoza, Dalmiro Garay. Pero a mi me parece que este es un tema interior de la provincia de Mendoza, de las obligaciones y prohibiciones que caen sobre la figura del gobernador, por lo tanto debería ventilarse ante la Corte de Mendoza", concluyó.