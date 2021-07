Dólar post elecciones: el mercado cree que no se disparará, según un dato clave

El economista de MDZ radio, Carlos Burgueño, habló sobre el dólar Rofex, explicó de qué se trata y qué está marcando -en relación a la suba de la divisa norteamericana- después de las próximas elecciones legislativas 2021 y hasta en mayo 2022. Este indicador, según dijo, "rara vez se equivoca".

¿Qué es el dólar Rofex?

Básicamente, explicó Burgueño, que Rofex es la Bolsa de Comercio de Rosario. "Que es importante porque del puerto de Rosario sale la riqueza exportadora del país: soja, maíz, trigo, girasol, etc" y agregó que "es un mercado de capitales federal, porque no está en Buenos Aires".

A partir de allí, el economista se adentró en este indicador que señala a cuánto estará el dólar de acá a 2 años: "Hay diferentes instrumentos en los cuales una persona puede apostar: dólar o acciones. Se apuesta al precio que puede tener un bien o commodity en ciertos meses, hasta 24".

Continuando con la explicación, Burgueño dijo que "uno de los bienes a los que la persona puede apostar cuánto saldrá a futuro es al dólar. Es decir, qué precio tendrá el dólar en cierto tiempo, si llegado ese momento el dólar está más abajo le tiene que pagar al que compró la diferencia entre lo que él apostó que estaría y lo que cotiza. Entonces perdió dinero".

Justamente por esto, el especialista contó que tanto él como sus colegas "en épocas de corrida se mora mucho al mercado para ver qué precio creen los operadores financieros que va a tener el dólar".

¿Qué precio marca ahora el mercado del dólar a futuro?

Rofer es la bolsa de comercio de Rosario: Rosario Futures Exchange.

Este mercado, según el economista, dicta que "en diciembre, es decir el mes posterior a las elecciones, el dólar estará en $109,80. O sea, no es un valor devaluatorio. Y en mayo de 2022, a $139.35". "Esto implica que si bien acelera no es un dólar a 168, que es el precio del CCL. Digamos que el mercado no especula con una mega devaluación y esto es una buena noticia. Pocas veces se equivoca el Rofer. Porque acá está tu plata, no podés ser golpista con tu plata".

Así, Burgueño concluyó en que de momento "no hay expectativa de devaluación fuerte en el mercado".