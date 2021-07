¿Quién es la gran candidata de Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires?

De cara a las próximas elecciones legislativas 2021, Patricia Bullrich presentó como su candidata a la profesora de Pensamiento Político Argentino en la UBA, Sabrina Ajmechet, quien ocupará el séptimo lugar en la lista a diputados nacionales que encabeza la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Habló en MDZ Radio y dijo que el futuro de su hija es lo que más la moviliza en su carrera política.

Ajmechet, de 39 años, es docente en la Universidad de Buenos Aires; Directora Académica de CADAL, columnista en el programa País Adolescente por CNN Radio y escribe regularmente columnas en diferentes medios nacionales. Con la intención de revertir la decadencia en el país. Cambiemos apuesta a esta joven académica con experiencia y una mirada transformadora.

“Además de mi formación académica y de dedicarme a la docencia, dirigí una maestría en políticas públicas, estuve al frente de la Secretaría de Investigación de la Universidad de la Ciudad y de esta manera me fui acercando a la política de Cambiemos. Tengo cercanía con el Partido Radical, la Coalición Cívica y el Pro. Elegí dar este paso por varias razones, entre ellas la preocupación latente por las próximas generaciones, ya que tengo una hija de 9 años y me alarma que viva en permanentes crisis por el país que tenemos”, dijo a MDZ radio.

Patricia Bullrich y Sabrina Ajmechet.

Sabrina Ajmechet es una de las intelectuales de esta nueva generación que está buscando un cambio hacia la libertad y la República. Es licenciada en Ciencias Políticas y doctora en Historia. Recientemente publicó el libro en relación a su tesis “El peronismo menos pensado”.

“Quiero apostar en la Argentina. Nos merecemos vivir en un lugar mejor y eso implica solucionar los problemas gravísimos que tenemos y que de algún modo quedan en un segundo plano. Me refiero principalmente al tema de la pobreza. Argentina es un país desigual, tenemos un 50% de pobres y más del 60% son jóvenes. Damos estos datos y casi los naturalizamos. Por mi formación profesional la historia de Argentina es la que conformó la clase media y hay que rescatar valores tradicionales como el trabajo, el esfuerzo, el progreso, la educación y todo lo que tiene que ver con un futuro más amable”.

Después de bajarse de su candidatura, la titular del PRO, Patricia Bullrich, trabaja para sumar nombres propios a la principal lista que competirá por las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. Ajmechet es la segunda candidata que ubica Bullrich en la lista que apadrina el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“En el gobierno de Cambiemos si bien no participé, me sentí representada desde mis valores académicos. Macri apostó hacer ciertos cambios estructurales necesarios, que quizás no tuvo el tiempo necesario para que se puedan visibilizar. Somos muchos los que opinamos que tenemos un Estado que hay que repensar, adecuarlo ya que está quebrado y siguen siendo muchas las personas que dependen de él”.

También dijo que se decidió participar porque cree que estamos tocando fondo y en ese sentido se define muy optimista. “Me gustaría sentarme a debatir sobre cómo está la reforma laboral y las condiciones de contratación, hasta qué está pasando con la educación. Tenemos a miles de chicos sin ir a la escuela, el día que retomen las clases nos tenemos que sentar hablar sobre cómo mejorar la calidad educativa”

Para concluir invitó al empresariado que tenga un mayor compromiso y se involucren con la Argentina para salir adelante. Aunque también entiende que quienes invierten dinero también exigen reglas más estables y apela a trabajar para lograrlo.