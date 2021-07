Podrías estar haciéndole daño a tu perro sin saberlo

Nadie se reconocería deseándole el mal a nuestros queridos perros. Sin embargo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) que propuso celebrar ayer el "Día mundial del perro" compartió números bastante desacertados sobre la población canina diciendo que alcanzan los 300 millones de perros en el mundo, de los cuales el 70 % vive en situación de calle. Un médico veterinario especializado en el tema asegura que sólo en Argentina son 15 millones y que no están abandonados sino "semi-domiciliados".

El 21 de julio se celebró el Día Mundial del perro por una iniciativa de la OMS para concientizar sobre el abandono de estos animales ya que según la institución aproximadamente el 70 por ciento de los más de 300 millones de perros que hay en el mundo no tienen hogar. En MDZ Radio dialogamos con Juan Enrique Romero, médico veterinario que está a cargo del Programa Nacional de Tenencia responsable y sanidad de perros y gatos (Protenencia) que depende del Ministerio de Salud de la Nación. El especialista señala que las cifras no son ciertas ya que "en Brasil hay al menos 100 millones de perros y en Argentina entre 15 y 16 millones por lo que si el 70% estuviera en situación de calle, estaría todo repleto de canes sin posibilidad siquiera de caminar".

Los perros en mi barrio andan todos en la calle

Los perros, y las mascotas en general, son un integrante muy especial en la vida de las familias. Además es una de las mejores compañías para las personas que están solas. Pero muchas veces creemos estarlos cuidando cuando en realidad afectamos seriamente su calidad de vida. Una forma muy común es la idea de que "duermen en casa, pero viven afuera".

"En muchos lugares de Argentina los perros territorializan, teniendo dueño, el barrio. ¿Qué quiere decir esto? Al perro se le abre la puerta y queda en una supuesta situación de calle porque cuando se hace una estadística no se le puede preguntar al animal si tiene dueño o no". Entonces Romero explica que están "semi-domiciliados" porque salen de sus casas durante el día y luego en la noche los entran. Esto genera un gravísimo problema porque los canes se reproducen y en 60 días aparecen un montón de cachorros que no necesariamente encuentran un hogar.

El perro en real situación de abandono no es el problema sustancial, sino que la superpoblación canina es un efecto mayormente del perro semi-domiciliado que es una falta gravísima de la tenencia responsable de mascotas.

Por otro lado, en la campaña realizada entre 2011 y 2015 con Romero a cargo de Protenencia se realizaron un millón y medio de castraciones. En el período presidencial de Mauricio Macri, este programa "se frizó". El médico veterinario señala que los cambios fueron muy fuertes. "No distribuyeron 8 millones de pares de guantes y los dejaron vencer, gastaron 30 millones de pesos en vacunas para gatos cuando faltaron durante seis meses vacunas antirrábicas, dejaron vencer 15.000 frascos de ketamina por un valor de 20 millones de pesos y un móvil 0km quedo parado desde agosto de 2015 hasta varios años después que lo encontré en el mismo lugar estacionado. Esto es frizar un programa".

¿Qué es la tenencia responsable de mascotas?

Lo primero a establecer es que el perro es una persona no humana con los derechos plenos a la vida, el agua, una salud y todo lo que esto conlleva. Pero además hay que destacar que todo esto es responsabilidad de las personas. La tenencia responsable de un animal supone una serie de elementos. Primero "los perros no pasean solos sino que lo hacen con collar, correa y bolsa". Luego la castración temprana es también parte de ello porque "evita la reproducción inadecuada pero también los accidentes automovilísiticos y el fecalismo vial".

¿Hay perros peligrosos de los que hay que cuidarse?

En repetidas ocasiones se realizó un abordaje estigmatizante de algunas razas de perros como peligrosos porque "atacan sin razón". Sin embargo desde el Observatorio nacional del vínculo humano-animal sobre las 85 muertes que se producen por mordida aseguraron que "en el 90% de los casos fueron estudiados y su totalidad fueron responsabilidad del ser humano". Por eso Romero insiste que "echarle la culpa al perro porque agrede y nació supuestamente con un instinto asesino es un absurdo".

¿Los perros entrados en años pueden ser reeducados?

A veces las personas desisten de adoptar un perro cuando ya es mayor bajo la idea de que ya no se pueden educar, pero ¿es realmente así? El veterinario explica que se puede enseñar perfectamente a los canes a cualquier edad. De hecho muchas veces cuando ya están entrados en años son la mejor compañía para adultos mayores ya que "con la edad los seres humanos perdemos la paciencia de tolerar todo el proceso educativo que supone un cachorro". Al contrario de lo que se cree "los perros de cierta edad son totalmente adoptables y si tuvieran -continuó Romero- algún tipo de vicio en su comportamiento, es corregible con las técnicas correctas".

