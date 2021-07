El dólar blue llegó a 184: ¿el Gobierno ya no puede intervenir para que baje?

El dólar blue llegó a 184 pesos y el economista de MDZ radio, Carlos Burgueño, analizó este incremento. Dijo además cuáles son los peligros de esta suba.

No hubo intervención de manos amigas del Gobierno, contó Burgueño, a diferencia de lo que se creía. Esto abre la incógnita a lo que pueda pasar a partir de hoy, "porque 180 fue a lo que el Gobierno intervino la semana pasada".

"Corrió rápido para llegar a este monto. Desde las 13 horas -los analistas- nos quedamos esperando la aparición de las manos amigas, pero no llegaron"; relató Burgueño quien además dijo que fue "prudente desde el mercado no llevarlo a 181, sino que se pararon en la frontera para ver qué sucedía".

A partir de esto, el economista analizó que la no intervención se puede dar por 3 factores:

El Gobierno ya no está interesado en intervenir en el blue , salvo que haya alguna corrida desestabilizante.

, salvo que haya alguna corrida desestabilizante. El Gobierno sabe que este es un precio inflado y quiere ver hasta dónde llega antes de intervenir.

El Gobierno ya no puede intervenir.

Los mercados están alertas al cierre del dólar blue de hoy.

Desde su punto de vista, Burgueño casi que descartó esta última opción: "Yo creo que el Gobierno aún puede seguir interviniendo a través de los amigos". Y por eso, supone que "la preocupación es que no caiga el dólar Contado con Liquidación (CLL), porque hay un CCL a 178 y ese es un nivel importante, en un mercado donde las restricciones a la operación financiera cambiaria no dieron resultado y más no se puede hacer".

A partir de aquí surgió un interrogante: ¿cuál es la política cambiaria del Gobierno, dólar caro o barato? "Porque con una brecha al 80% no podés trabajar y políticamente hablando lo último que le conviene al Gobierno en una semana electoral con los periodistas y economistas haciendo crónicas del dólar. El dólar no tiene que estar en la campaña", completó su análisis.

Finalmente, Burgueño respondió si 184 es un dólar blue caro o barato: "A mi me parece que 184 es un poco caro, pero el problema no es ese, sino los 84 pesos de diferencia con el oficial".