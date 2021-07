Una guía para entender el dólar en Argentina: Cripto, SENEBI y Netflix

Actualmente pareciera haber casi 20 dólares distintos conforme la actividad que se realiza. Entre el "cepo" y el "parking" se suman cotizaciones diversas según se encuentre un método nuevo para seguir operando en la divisa extranjera desde Argentina. Por eso, elaboramos una guía para entender este complejo mundo cambiario en el que nuestro país se encuentra inmerso dónde hay un dólar vino, uno para las criptomonedas e incluso otro para pagar servicios como Netflix.

Desde MDZ Radio consultamos a Carina Farah, economista, para que enumerara uno por uno todos los tipos de dólar que existen en Argentina. Se puede ver en las noticias referencias al dólar soja, algodón, carne, cereal, etc. Aunque pareciera tratarse de un sinfín de tipos de cotización, lo cierto es que "son dólares que están implícitos en la comercialización de esos bienes en particular". Por eso, en principio, al común denominador de los argentinos "no les interesaría porque no se pueden comprar a ese valor" a no ser que se dediquen a ese específico commodity.

Estas cotizaciones no son actuales, sólo ilustrativas

Cuando se ve que un dólar soja cuesta 64,43 pesos y el del vino 91,83, esta diferencia se explica de acuerdo a "las retenciones que va a pagar cada uno depende al sector al que pertenezcan. Por ejemplo el dólar cereal tiene un derecho a las exportaciones que tiene implícito un 12% mientras que el del algodón tiene un 5%". Además hay otro motivo por el que "van jugando los tipos de cambio", es el "precio que tienen esos bienes en el mercado interno respecto al internacional".

Una mención aparte merecen los servicios de streaming o plataformas VOD (Video On Demand) que se cobran en pesos en las tarjetas pero son en USD. "En el caso de Netflix o Spotify -continuó Farah- tienen una retención del 35% que se puede tomar a cuenta del Impuesto a las ganancias y es el que más cotiza a 142, 78 pesos. Es el que pagamos en la tarjeta de crédito cuando nos viene descontado ese servicio".

Dólar Netflix

¿Cómo se accede a dólar oficial?

El dólar oficial o minorista es aquel al que las personas pueden acceder cuando "compran algo en el exterior con tarjeta de crédito o porque viajaste, entonces la tarjeta descontará con esta cotización minorista que contiene ya el Impuesto PAIS con la correspondiente percepción del impuesto a las ganancias".

Una alternativa al "parking": el dólar Senebi

Hay dos tipos de cambio que están implícitos en operaciones bursátiles: el dólar MEP y el CCL (Contado con Liquidación). ¿Qué quiere decir esto? La economista señala que "se compra un bono que cotiza en dólares y en pesos. Se paga en pesos y se vende en USD". La diferencia entre ambos es que "el MEP es un bono que se vende en la plaza interna en el país o que tienen una jurisdicción de litigio local. En cambio el CCL es aquel que se puede vender afuera. Entonces entre la compra y la venta del bono tienen que pasar unos días de parking que pasó de 3 a 2" con las últimas medidas.

Dólar soja

El objetivo de intervenir en el tiempo para completar la operación con bonos es "controlar la fuga de divisas porque lo que hay implícito es un período en el que te podés hacer de dólares en el extranjero comprando bonos en pesos". Entonces como se depositan en una cuenta en el exterior es que se le llama "dólar fuga".

A razón de los nuevos controles de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se revitalizó el dólar Senebi (Segmento de Negociación Bilateral). Se trata de una negociación entre dos empresas entre las cuales una necesita operar en la Argentina y necesita pesos y la otra requiere de divisas norteamericanas. Este intercambio se da mucho en la compra de maquinaria o insumos pero sobre todo porque se realiza entre empresas ya que el monto mínimo para este tipo de operaciones es de un millón de pesos, cerca de USD 6.000. Sin embargo, al no tener "techo" es también una opción para aquellos negocios que no pueden acceder al dólar en la Bolsa, donde el límite es de 50.000 nominales por semana, equivalente a unos USD 18.000, por las nuevas restricciones. Dólar bitcoin

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio a dólar de las criptomonedas?

Las criptomonedas como el bitcoin o ethereum son divisas desreguladas que no las respalda ninguna entidad más que su propia oferta y demanda. Es una cantidad finita por lo que no se emiten más que las que ya están a disposición. Muchos inversionistas, incluso pequeños, se han volcado a este mercado y "tuvieron importantes ganancias". Sin embargo, Farah señala que "hay varios grises impositivos y fiscales" ya que a diferencia del resto de las monedas que "son emitidas por una entidad monetaria y tienen un respaldo, con el bitcoin esto no pasa".

El dólar bitcoin atrajo muchos argentinos en el marco del control de cambios cada vez más estricto que rige en nuestro país. Es una manera que sin límite permite convertir los pesos. Actualmente cotiza a unos $172 por dólar. Por su parte, a través de operaciones con una criptomoneda del tipo “stablecoin” llamada DAI, que apunta a mantener una cotización estable que sigue al dólar, se pueden cambiar pesos por dólares a una cotización de 175 pesos.

Escuchá la nota completa acá.