Llegó el momento de revisar tu cepillo de dientes: ¿cómo elegir el correcto?

En ocasiones se desea tener una mejor sonrisa, pero para que eso ocurra debemos aprender a prevenir las caries, tener una buena higiene oral y sobre todo empezar a identificar los alimentos que se pueden consumir.

Sol Puché, odontóloga de OSEP, dialogó en el programa "No cantes victoria" y brindó las características que se debe tener presente a la hora de elegir un cepillos de dientes y posteriormente, como usarlo de forma correcta.

Para la profesional, el odontólogo debe indicarle a los pacientes la técnica adecuada para cada boca. Sin embargo, explicó una técnica general: "Hacer movimientos y barridos estar 10 segundos en cada cara de las piezas dentarias. Después, la carita de la muela con la que masticamos ahí también 10 segundos y la cara de atrás el mismo tiempo. Siempre son con movimientos de barridos y cortos. Con fuerza no excesiva".

¿Cómo elegir un buen cepillo de dientes?

Sol Puché aseguró que el cepillo debe ser blando, no duro y brindó características a la hora de elegirlo: "Recomiendo siempre elegir el básico, no tiene que ser sofisticado. tiene que tener la cerdas todas rectas y del mismo nivel. El cabezal tiene que ser chico porque si es grande no podemos llegar a los molares. El mango tiene que ser recto. Tiene que ser el cepillo más común que se encuentre".

Además, determinó que esos cepillos que vienen con silicona o el que trae las cerdas más arriba o más abajo no son óptimos porque no permiten un buen barrido. Para finalizar, sintetizó que no hay que cepillarse la lengua, ya que se limpia sola.

