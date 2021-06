El titular de la DGE, José Thomas, enumeró las mejoras que la pandemia dejó en la educación

El titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Thomas, estuvo en vivo en MDZ Radio. Respondió preguntas de los oyentes y ponderó aspectos positivos que estos años particulares de dictado de clases pueden dejar en la educación argentina. Dijo que "nosotros tenemos una pandemia educativa mucho antes de la del covid".

Para Thomas "en los últimos 30 años en Argentina se han logrado algunas cosas, como la inclusión del 100% de alumnos en primaria y la secundaria obligatoria, pero sin resultados" significativos. En cambio en la actualidad, "por la pandemia, yo creo que hemos alcanzado algunos hitos que si lo mantenemos en el tiempo, le buscamos normativas y lo dejamos fijos como políticas educativas fuertes pueden, ser buenos para el sistema".

Entre lo positivo que la crisis sanitaria dejó en relación a la educación Thomas mencionó la incorporación de tecnología, ya que antes "los docentes éramos reticentes a ella. Nos costaba muchísimo meternos en la tecnología pero la pandemia nos tiró a la pileta de agua fría. Yo creo que ahora hay muchos que están nadando y se sientes cómodos allí".

José Thomas, director general de escuelas.

De todos modos, "a eso le falta que el Estado -provincial, nacional y municipal- acompañe con conectividad y con dispositivos". "Después la tenemos que achicar la brecha desde lo pedagógico, aunque hemos avanzado muchísimo en ese aspecto ya que los docentes han estado muy interesados por aprender. Porque no les quedaba otra, por la pandemia, y porque al ver que las cosas son buenas y sirven uno se interesa en incorporarlas", completó el director general de escuelas.

La segunda gran ventaja, siempre según el entrevistado, fue que "el año pasado hicimos una red de apoyo a las trayectorias y hoy seguimos nominalmente a cada chico. Por eso, ya tenemos también una nómina de las más débiles. Yo entiendo que la educación que viene no debe ser para todos lo mismo, sino basadas en estas trayectorias educativas".

Por otro lado, Thomas mencionó que este año Mendoza tiene 12 mil estudiantes más en el sistema en el sistema educativo, en comparación con el año pasado. Según él, fue debido a que "no los perdimos". "Quiere decir que entraron los que entran y se fueron menos. Ningún año había crecido tanto, veníamos sumando de a 5 mil", detalló.

Otro aspecto positivo logrado a partir de los cambios que la pandemia propuso, según el titular de la DGE fue que "hoy tenemos una red muy importante con todos los municipios, institutos de educación superior y estamos firmando con universidades para hacer apoyo a los chicos que más lo necesitan. Hemos hecho un censo de fluidez lectora, Mendoza sabe en cuarto grado, séptimo y primer año cuántas palabras por minuto lee cada chico". De todos modos y, si bien no entró en detalles, dijo que esos números son "alarmantes".

"Tras estos años, los chicos ¿van a salir mejor o peor formados?", le preguntaron en Uno Nunca Sabe y Thomas respondió: "Yo creo que vamos a salir distintos. Si algo no podemos hacer es volver a lo mismo, hay que cambiar la educación, hacer seguimiento de trayectorias, dejar de tener aulas homogéneas y pasar a las más heterogéneas, diferenciar a cada estudiante, desprendernos de los contenidos e ir más a los procesos. Entender que si un chico lee pero no comprende lo que leyó todo lo demás que haga en la escuela no sirve para nada".

"Ese es el camino que estamos transitando", concluyó José Thomas.