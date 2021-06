¿Cuándo habrá indumentaria para todos?

A fines de 2019 se aprobó la Ley de talles (N° 27.521) en la que se estableció un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI). Aunque esto fuera un gran avance, lo cierto es que hubo que esperar más de un año para que llegara la reglamentación publicada recién el pasado jueves. La posibilidad de ir a comprar ropa, calzados o uniformes de trabajo con medidas acordes a nuestros cuerpos depende del estudio antropométrico que lleva a cabo el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Se empezó en Mendoza en el 2015 y aún no finaliza. Sin embargo según la normativa tienen un plazo de 240 días para concluirlo.

Para conocer cómo continúa el proceso y que implicancias tiene relevar la diversidad corporal de Argentina, dialogamos en No cantes victoria con Karina Bisciotti, subgerente de Servicios sectoriales del INTI. "El estudio antropométrico está en marcha hace algunos años. Junto con profesionales del área textiles de INTI se lleva a cabo en distintas regiones del país porque la idea es relevar todas las medidas posibles en cuanto a las formas y dimensiones de los cuerpos de la población argentina". Hoy hay un 60% aproximadamente relevado, por lo que ni bien se concluya será la base para confeccionar el SUNITI.

El objetivo de la normativa es que todas las personas puedan "contar con indumentaria que sea acorde a su cuerpo, a sus dimensiones y a su peso". El método utilizado para generar estos datos es un scanner 3D en "un espacio cerrado donde entra la persona y mediante una tecnología de scaneo 3D se toman todas las dimensiones, las medidas y forma del cuerpo humano".

Para realizar el estudio antropométrico el INTI abre una convocatoria a través de los medios de difusión según la región donde se encuentre el scanner en ese momento. Cualquier persona mayor de 12 años puede participar. "En el lugar se le hace una entrevista para relevar datos en cuanto a edad, peso, tipo de alimentación y altura" entre otros. Bisciotti asegura que es una metodología "segura, confiable y que preserva la identidad de los voluntarios".

Por otra parte, muchos se preguntan cuándo empezaremos a encontrar esas prendas con medidas "reales". La normativa establece un período de dos años para los fabricantes y tiendas de indumentaria, calzado y uniformes de trabajo para generar este cambio hacia tamaños más inclusivos. Sin embargo, este proceso depende de que el Instituto de Tecnología finalice el relevamiento para generar el SUNITI. En este caso lo que está previsto es que hay 240 días (ya corriendo) para que se termine el estudio. La subgerente de INTI asegura que "lo que más quieren" es llegar a tiempo, pero "mucho depende de la pandemia y que la gente concurra a las convocatorias".

La información que se desprende del relevamiento de la diversidad corporal argentina tiene en principio "la finalidad de generar talles de referencia para la industria textil. No obstante, no es el único. Entre los variados alcances está "la industria automotriz, el área de diseño industrial, arquitectura, mobiliario, habitáculos de vehículos en las aerolíneas comerciales, impacto en la salud", etc. Vale destacar que se tratará de información pública del estado por lo que estará disponible para múltiples usos.

Escuchá la nota completa acá.