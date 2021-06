El 15% de la población mendocina no se quiere vacunar

La ministra de Salud de la provincia de Mendoza, Ana María Nadal, dijo en MDZ Radio que hay un alto porcentaje de la población de su jurisdicción que no se quiere vacunar contra el coronavirus. Insistió en que todas las vacunas disponibles en el país son seguras y dijo que inocularse no es sólo por el bien individual, sino colectivo.

"Hay un 15% de personas que voluntariamente deciden no vacunarse", confirmó Nadal y comentó que se debe principalmente al temor por posibles efectos secundarios, el cual "no tiene que existir". Esas personas, según la ministra, no pertenecen a un grupo que milite no vacunarse, de hecho la mayoría sí se colocan otras del calendario de vacunación, sin embargo, "tienen dudas por todo lo que se dice" sobre éstas en particular.

Ese 15% representa un grupo alto de personas, porque en Mendoza, "en el calendario normal de vacunación tenemos 96% de cobertura, o sea que aquí la gente sí se vacuna. A diferencia de lo que sucede en Rusia, por ejemplo, donde naturalmente no lo hacen, tienen una cobertura del 40% de los calendarios".

Nadal insistió en que "las vacunas que están Argentina son seguras y cuando uno se inocula no sólo se protege a sí mismo, sino a los demás. Por eso, es importarse inocularse".

A partir de estas declaraciones de la ministra, los oyentes de MDZ Radio comenzaron a dejar sus opiniones y se armó un vasto debate en el aire con "la grieta de la vacuna". Una persona dijo que, según sus creencias, "Argentina compra vacunas de segunda mientras que el resto del mundo adquiere las mejores" y así justificó su posición en contra de inocularse. A este oyente muchos otros lo increparon cuestionándole por qué asevera esa información fallida.

También hubo personas que dijeron que sus propios médicos les recomendaron no aplicarse la dosis, aunque otra contó que a ella, siendo paciente oncológica, su doctor le dijo "que no volviera al consultorio si no estaba vacunada".

"Las mujeres en edad fértil tienen miedo por las posibles consecuencia que puedan tener sus bebés o embarazos, por todo lo que se ha dicho sobre esto", sumó una oyente y otra se disculpó: "Tengo miedo de ponerme la vacuna, porque para mí no están probadas. Perdón por todos , pero creo que cada uno tiene la libertad de pensar. A mí me gustan las cosas cuando son seguras, no puedo decir que esto no lo sea, pero es mi modo de ver".

"La vacuna debería ser obligatoria. Ayer me vacuné y sentí como que hice un bien a la sociedad y a mi familia. Pero hay gente que no lo entiende", fue la experiencia de otra oyente.