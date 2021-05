Gerónimo Frigerio, autor del libro "Simple" responde: ¿cómo dejar de ser pobres?

Gerónimo Frigerio es abogado por la Universidad de Buenos Aires y experto en estructuración de inversiones y procesos de reforma. En su libro "Simple" plantea de forma clara y concisa nuevas reglas que posibiliten a los pequeños y medianos empresarios disminuir la informalidad para que de esa forma se gane competitividad y por decantación se generen nuevos empleos.

Frigerio dialogó en MDZ Radio y acotó: "Desde hace más de 20 años vengo trabajando en esto temas, para encontrar la respuesta a la pregunta: ¿cómo dejar de ser pobres? Es una de las preguntas que más trabajé a nivel global y regional".

"A través del libro "Simple" propongo una idea para transformar el futuro de América Latina, donde lo que hice fue responder la pregunta: ¿cómo dejar de ser pobres? y ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hice fue llevarlo a una propuesta bien concreta. Para que realmente los países crezcan hay que desarrollar el sector privado del país", detalló Frigerio.

Y dio motivos por los que el sector privado debe crecer: "El sector privado es el que crea riquezas y empleo. El sector privado en América Latina, es mayoritariamente de micro y pequeñas empresas. Estas pequeñas empresas son las que crean el 60% del empleo, y ellas enfrentan reglas que son malas. No se puede crecer con malas reglas, ni altos costos".

En la entrevista, mencionó que hay una segunda parte que tiene que ver con la innovación y resaltó: "¿Cómo se puede innovar desde donde estamos? ¿cómo hacemos para facilitar la ampliación de empleos?".

Frente a esos interrogante dio a conocer la propuesta:

1) Reglas simples. Tan simples para que las pueda entender quién menor educación tiene.

2) Digitalizar la relación entre el sector público y el privado.

3) Una vez que tengo reglas simples, tengo alcance a la tecnología desde mi teléfono celular, debo entender que no solamente nuestro rubro de negocios no es solamente nuestro país, si no la expansión para América Latina. Para que esas pequeñas empresas puedan hacer negocio en un universo de 650 millones de personas. Estos son los tres desafíos por delante.

Necesitamos innovar en la manera, en la que el Estado regula el desarrollo del sector privado 2

Para finalizar, Gerónimo Frigerio sentenció: "Tenemos que aprender que los emprendedores comenzaron a emprender por necesidad. Y hay que entender que así como me puedo abrir una cuenta de Instagram en dos minutos, tengo que poder importar y exportar en ese mismo tiempo desde mi teléfono celular. Los tiempos son otros y hay que hablar el idioma de las generaciones que vienen".

