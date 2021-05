Mientras atendemos a las peleas de la Corte y el Gobierno, esto sucede en Argentina

El consultor y analista, titular de la encuestadora Giacobbe & Asociados, Jorge Giacobbe, describió la realidad política y social de los argentinos. Dijo que es una nimiedad el fallo de la Corte respecto a la presencialidad en las escuelas para la Ciudad de Buenos Aires en el contexto de crisis que estamos viviendo y reveló datos de sus encuestas en relación a la pobreza y a la inseguridad.

Giacobbe responsabilizó por la judicialización del DNU presidencial a un escenario preelectoral en el que las partes necesitan ser protagonistas y "escandalizar". Calificó como "patética" la situación y para referirse a ello ejemplificó con el hecho de que tenemos a "un Presidente que no puede echar a un secretario". "Hay demasiado absurdo dando vueltas, de un lado y del otro".

El encuestador definió a este Gobierno como "una conjunción de campamentos políticos diversos que pensaba que se iban a encontrar una Argentina en la cual trabajar. Pero cuando se sentaron se les cayó encima la pandemia, la pobreza que ya venía y la crisis económica".

"Lo que le ha tocado al Presidente es inhumano: 24 hs por día, 7 días por semana no hay una noticia buena. ¿Cómo no van a haber equivocaciones? Cuando hablamos con ellos dicen que están entristecidos, bloqueados, atrapados, que no han podido hacer nada de lo que venía a hacer. Es muy incómodo ir todos los días a la Casa de Gobierno, entonces habrá desgano, negligencia y errores como toda cuestión que uno se resiste a hacer.", analizó.

De todos modos, el entrevistado dijo que esto no se explica únicamente a través de la pandemia, "Argentina ya estaba grave antes y la pandemia agravó muchísimo más la situación y demostró que no tenemos una clase dirigente capaz de ofrecernos un plan de salida razonable. Por eso estamos peleando en la Corte, sino deberíamos estar discutiendo cosas para hacer".

En esa misma línea, Giacobbe continuó quejándose porque a su entender "el fallo de la Corte no es un hecho dramático como para incendiar Argentina. Tenemos 62% de jóvenes pobres, hablar de que la Justicia dijo o no dijo me parece de una frivolidad absoluta".

Pero de esa situación responsabilizó a toda la clase dirigente, quienes "que no son sólo los políticos oficialistas y opositores, sino los empresarios, sacerdotes, médicos, consultores, gremialistas, medios de comunicación. A la mesa del poder van los actores del poder y después el político es el que le gusta poner la cara y decirle a la gente qué va a pasar".

Desde su análisis, el entrevistado dijo que "este estado de Argentina, absolutamente terminal, está indicando que tenemos una dirigencia que no está en condiciones de hacerse cargo de esta complejidad. Por eso estamos todos muy en riesgo y seguimos jugando con un hecho que no cambia la historia de Argentina y lo tratamos 15 días". "¿Por qué no hablamos sobre cómo llegamos a tener 62 % de jóvenes pobres?", se preguntó.

"Todo está mal en Argentina y las cosas graves no la tratamos. No hay un sólo periodista que no me pregunte cómo está la imagen de Cristina, pero nadie me cuestiona cómo está el pueblo argentino" y en ese sentido continuó diciendo: "El 65% de los argentinos está a favor de la pena de muerte y el 20% no, eso demuestra la situación de miedo que estamos viviendo. ¿Qué dice la gente? que ya no alcanza la Justicia, la Policía, la cárcel, que está todo el mundo a los gritos. No hablamos de eso, hablamos de la imagen de Cristina, de Alberto, de Macri".

Finalmente y volviendo al análisis del Gobierno actual, Giacobbe dijo que estos inconvenientes surgen "Cuando el número uno en realidad no es el número uno. Ya sabíamos que iban a haber problemas antes de que pasara esto. Pero había tanta necesidad de terminar con lo anterior...pasó igual con Macri en su momento". "Argentina está votando para sacar, no para poner. Desde hace unos cuantos años, y este es el precio", concluyó.