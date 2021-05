Dos recetas dulces para una merienda sin TACC

En el día del celíaco hablamos con Laura Romano, licenciada en Nutrición y creadora de la cuenta Integral Nutrición, quien nos comentó detalles sobre esta enfermedad, recomendaciones saludables para tener una buena alimentación y además nos dejó dos recetas dulces, para disfrutar sin TACC.

Romano nos dijo cómo pueden mantener una buena alimentación las personas con celiaquía. Según la especialista primero hay que darse tiempo en el momento que a uno lo diagnostican, es decir, fijarse bien qué hay que cambiar. El primer paso es sacar todo lo de trigo, avena, centeno y cebada. Luego uno se va a ir dando cuenta de que una alimentación libre de gluten puede ser completamente compatible con el estilo de vida de alimentación saludable.

"En principio, al diagnosticar celiaquía, el paciente tiene miedo y piensa que no van a poder comer nada y la verdad es que la comida saludable en gran parte no tiene gluten", resaltó la nutricionista. "Los vegetales no tienen gluten, la fruta, carne, pollo y el pescado tampoco", completó.

Hoy en día, hay muchísimos reemplazos que hacen posible que tengas todos los alimentos, desde un rebozado de milanesa hasta una galletita o una barra saludable. Por otro lado, "veo por lo general más dificultad en adaptar los desayunos y las meriendas. Por eso, es muy importante tener en sus casas la disponibilidad de alimentos sin TACC que sean fuente de fibra o buscar lugares en donde comer. La clave es ya tener esas comidas organizadas y tener una buena base.

Además, Romano dijo que "para ver opciones saludables se pueden fijar en la Asociación Argentina de Celíacos, hay una aplicación que se pueden bajar con todos los alimentos y los actualiza". Y resaltó que deben prestarle atención a buscar marcas que sean aptas celiacos porque "una cosa es que no tenga TACC y otra es que sea apto celiaco".

Finalmente, la especialista derribó el mito de que los celíacos no pueden ingerir fibras: "se puede comer con fibra siendo celíaco. Antes por ahí era más difícil, pero ahora hay un montón de marcas que te dan esta opción. Cada vez más son más las que están buscando ponerle un plus en lo saludable y tener alimentos sin gluten y con fibra, que era lo más difícil de encontrar".

Recetas sin TACC

Canastitas Frutales

Ingredientes:

6 barritas Íntegra sin TACC

200 gramos de ricota magra (puede ser queso crema también)

3/4 cucharadas de miel

Fruta a elección:

El primer paso es aceitar los moldes que vamos a usar y luego colocar papel manteca en la base (se puede utilizar una placa grande también y servirla en porciones). Después hay que ablandar unos segundos las barritas para poder moldearlas (con el frío vuelven a su estado original).

Llevar al freezer unos minutos para que se endurezca la base y una vez frías, se le coloca el relleno, decora con fruta y volver a llevar a la heladera.

Tartitas con dulce de leche

Para la base:

4 barras Íntegra sin TACC

2 cdas de mantequilla de maní

2 cdas de miel

Ralladura de media naranja

Procesar todos los ingredientes y colocarlos en moldes de aluminio. Llevar al freezer durante 1 hora.

Para el relleno:

Jugo de medio limón

2 cdas de edulcorante o miel

4 cdas de queso untable

2 cdas de dulce de leche

Mezclar el queso con el jugo de limón y el edulcorante. Colocar una primera capa de queso, después una segunda capa de dulce de leche y la tercera de queso. Decorar con frutas.