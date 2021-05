Cómo lidiar con las emociones negativas cuando aparecen todas juntas

El tiempo ya no parece tener medida alguna si no es aquello que se comprende entre antes y después de la pandemia de coronavirus. La incertidumbre y desazón aparecen cuando pensamos en el futuro. El miedo, la bronca, la angustia y sobre todo el cansancio nos acompañan como emociones todas revueltas que se sientan a la mesa con nuestra familia. Se trata de tiempos difíciles que ameritan indagar en algunas herramientas para sobrellevarlos mejor. Y también para renovar la esperanza de que esto también pasará.

En MDZ Radio abrimos diálogo con Analía Forti, Licenciada en Ciencias para la Familia y consultora psicológica. Ella invita a echar mano de dos conceptos: la aceptación y la adaptación. El primero hace referencia a "aceptar lo que es y dejar de luchar con la realidad" advirtiendo que "no debe confundirse con la resignación". Forti señala la importancia de "dejar de resistirse porque las circunstancias están y son y las tenemos que transitar". Por eso el concepto de aceptar "es recibir lo que es tal como se presenta". Por otra parte la adaptación "es algo para lo que los seres humanos estamos preparados evolutivamente: adaptarnos a las circunstancias". Esto tiene que ver con "tratar de ir llevando día a día de nuestra vida con los nuevos recursos que la situación exige". En otras palabras "ir transitando el diario vivir: nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestros trabajos; de las maneras que son posibles en este tiempo siendo conscientes de que esto es finito. Esto va a terminar".

Estamos en el camino de salida y hay que transitarlo tomándonos de la aceptación de lo que es y de la adaptación de nuestros recursos para poder vivir el día a día frente a las nuevas circunstancias con las nuevas modalidades que esta realidad que se nos ha impuesto, nos dicta. No tenemos otra que seguir viviendo en el hoy con los recursos posibles pero sabiendo que salimos de esta.

No es momento de exigirse demás

El tiempo se volvió un concepto engañoso. Por momentos pareciera que el 2021 es una lamentable continuidad de lo más difícil del 2020. La rutina se modificó por completo y muchas veces buscamos exigirnos cierta productividad. La especialista explica que esas palabras como "debería" o "tendría que" no son adecuadas para estos tiempos pandémicos. "Las presiones internas o autoexigencias" sería importante dejarlas de lado "porque ya la situación de la realidad es opresiva en sí misma". "La vivencia -continuó Forti- es que se trata de un tiempo perdido. Pero en verdad es un tiempo que no lo estamos viviendo de la manera en que querríamos hacerlo. Y en este momento impera la protección de la vida que es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los otros".

Un consejo valioso que ayuda al transcurrir del tiempo, asegura Forti, es "realizar tareas que me produzcan gratificación, es decir, haciendo lo que me dan ganas de hacer para mantener mi mente ocupada". La idea es hacer aquello que me de placer, pero cuando sienta la persona ganas y no como una exigencia: "como no estoy haciendo esto, debería poder con esto otro".

¿Se pueden tomar decisiones importantes en medio de la pandemia?

La cuarentena, el confinamiento, la crisis económica y la pandemia en sí han sido un marco de situación que tensionó fuertemente los vínculos humanos. Algunas parejas o familias resintieron especialmente ese impacto. Sin embargo, se hace muy difícil a veces discernir cuándo se trata del agobio propio del contexto o si de hecho es una relación que está en su ocaso. En este sentido la psicóloga Forti fue determinante: "ninguna situación crítica es buen momento para tomar decisiones que sean después irreversibles". Por eso lo recomendable "es simplemente mantenerse a flote porque está todo muy mezclado y es imposible discernir. Las emociones están sumamente alteradas. Hay mucha ansiedad, mucha angustia e irritabilidad".

En definitiva conviene comprender que "todos los vínculos están desgastados y eso hace inviable hoy diferenciar qué tiene que ver específicamente con dificultades del vínculo y qué tanto de esto está condicionado por toda la situación que estamos viviendo".

Escuchá la nota completa acá.