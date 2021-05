Cuarentena: Argentina comenzaría con cierres y aperturas intermitentes

El analista político y periodista Paulino Rodrigues habló sobre la cuarentena y el manejo por parte del Gobierno nacional de esta etapa de la pandemia, entrando en detalle respecto a las nuevas restricciones que se avecinan. También comentó cómo avanza, o no, la unción del juez Rafecas y del caso Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.

Fase 1 intermitente

Este es el cierre contundente que Axel Kicillof pedía y que Berni un poco refleja, porque él aspiraba a tener un cierre estricto hasta el 8 de junio. Carla Vizzotti reconoce que lo que dijo la gente de la Fundación Huésped es lo que tiene en la cabeza el propio Gobierno: cierres intermitentes.

Yo tiendo a pensar que estamos en una etapa donde la gastronomía, los bares y tantos otros sectores van a sufrir mucho más de lo que pensamos. Con elementos de asistencia económica de parte del Estado que serán menores a los del año pasado, que ya fueron escasos.

Creo que hay un Gobierno desconectado de una parte importante de lo que nos ocurre a los argentinos. Además de tener una agenda disociada con el conjunto de la sociedad, una agenda propia de motivaciones políticas, lo que tiene también es una desconexión respecto al aquí y ahora, lo más sorprendente en términos de un gobierno peronista. Eso es lo que le endilga Guillermo Moreno a Alberto Fernández, a quien acusa de okupa de la Casa Rosada y del PJ.

¿Qué sucedió con Rafecas?

Juez Daniel Rafecas

Rafecas yo creo que está en un impasse. No sale en Diputados la reforma porque no están los votos. Los propios se corrieron, como los de Córdoba, y algunos adicionales y los aliados circunstanciales permanentes también se plantaron. Así que yo pienso que eso está en stand by. Ahora Alberto Fernández hará un intento por convencer a Rafecas para que un sector de la oposición -Carrió con los suyos y un sector del radicalismo- termine validándolo en el Senado. No sé si es posible.

No tengo claro que Cristina Fernández de Kirchner acepte el nombre de Rafecas. El problema de Rafecas es Cristina Kirchner, no la oposición ni las mayorías que el oficialismo pueda obtener o no. Creo que la vicepresidenta no lo considera suficientemente confiable porque en medio de la desconfianza generalizada e histórica del kirchnerismo, que Cristina tiene y ostenta, así como Máximo Kirchner en menor medida, quiere a alguien de fiabilidad absoluta como Oscar Parrilli o Marcelo Fuentes.

Escándalo "Pepín" Rodríguez

Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón.

A Pepín le hace daño la oposición, tomando esa decisión que además no comparte ni el propio Macri, según dijo. Porque da argumentos al lawfare de Cristina Fernández de Kirchner. Hay algunas salvedades: en principio hecho y pruebas no están consolidados pero Servini de Cubría tiene un muy bajo historial de prisiones preventivas en sus investigaciones. Por eso llamó la atención la decisión de Pepín de pedir asilo en Uruguay.

Creo que se asustó, que no tiene el cuero curtido como los que están en política y buscó el primer atajo a propósito de una persecución que él entiende termina en el mismísimo Mauricio Macri, que Macri también ha reconocido diciendo que teme ir preso si la Justicia termina en mano de un jefe de fiscales distinto al que hay en la actualidad.

Creo que hay apresuramiento inconsistente, que atenta contra el principio de que "lo que la información no da, el prejuicio lo cubre", que le dio argumentos sobrados a Servini de Cubría para pedir la prisión preventiva y su captura, cosa que no había solicitado hasta la decisión de Pepín. Pero tampoco tengo información fina como para decir si Pepín vuelve o no, si recapacitó o no, si se someterá al proceso judicial en Argentina o no. Lo sabremos en los próximos días.