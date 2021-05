¿Qué pasará con el turismo en la provincia durante los próximos 9 días?

Con las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno nacional, que tendrán vigencia hasta el 30 de mayo, desde el sector del turismo expresaron su malestar por la situación. Sobre todo, por el poco tiempo para tomar las medidas.

En MDZ Radio dialogó Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, quien destacó cómo tomaron la decisión del Gobierno tanto a nivel nacional y provincial.

"La verdad que esta nueva medida la recibimos muy mal. Nos han hecho un daño bastante grande porque entendemos y no somos ajenos a la situación epidemiológica que atraviesa el país. Pero, lo que nosotros planteamos es que si se quería evitar la circulación de gente y que no ocurriera lo de Semana Santa, hubieran tomado la medida después de Semana Santa y no con tan pocos días de aviso, porque generan un verdadero trastorno para las empresas y pasajeros".

Frente a esta situación, González aclaró: "Esto implica devoluciones de dinero, reprogramación de fechas. Es decir, hay toda una logística detrás de cada pasajero para brindarles comida, alojamiento etc. Estas medidas impulsivas realmente hacen daño. Independientemente de lo económico, el sector está terminal".

Desde las distintas cámaras que nuclean al turismo aseguraron que este fin de semana venía muy bien en cuanto a las reservas. "Esto era un alivio al sector. Si bien este fin de semana no cambiaba la realidad, era una ayuda que servía para pagos de servicios y sueldos", detallaron.

Para Arturo González, el daño a la Mendoza turística ya está hecho y agregó: "Hay hoteles en Mendoza que han cerrado. A nivel nacional hay 150 mil puestos de trabajos que se han perdido y 1.200 empresas de turismo que han cerrado sus puertas".

Escuchá la nota acá.