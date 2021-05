La propuesta al FMI de Martín Guzmán que Cambiemos apoyaría pero el kirchnerismo cuestiona

El economista Carlos Burgueño explicó la interna de la negociación con el FMI que lleva adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán. La oposición, especialmente Juntos por el Cambio, estaría de acuerdo pero no así el kirchnerismo. El columnista de MDZ Radio contó los detalles.

"Guzmán está empoderado", dijo Burgueño. De todos modos, "va a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario a 10 años"; no a 15 como busca el ala kirchnerista de la coalición de Gobierno.

"La tasa de interés ya está negociada: no le van a aplicar sobretasas a Argentina, al menos durante la pandemia. Tendremos muchos beneficios del facilidades extendidas, que en general tienen los buenos alumnos, aunque Argentina no lo es. Pero no más que eso. Guzmán va a negociar hasta ahí, no un acuerdo a 15 años porque eso es una utopía, no va a pasar", sentenció Burgueño.

Por lo que la pregunta que hizo el economista en el aire de Uno Nunca Sabe fue: "¿va a soportar este tipo de acuerdo el kirchnerismo?" "Porque esto termina donde a la negociación se le pone un cierre, Guzmán le lleva lo que consiguió a Alberto Fernández y el Presidente tiene que tomar esta decisión. Fin", completó.

De hecho, Burgueño dijo que este acuerdo en el Congreso lo puede llegar a respaldar la oposición, pero no el kirchnerismo. "Cambiemos lo vota, pero el kirchnerismo no se sabe, sobre todo en el Senado", concluyó.