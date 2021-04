¿Por qué están creciendo tanto los contagios de coronavirus?

Ayer se produjo el récord de casos de coronavirus en Argentina desde que empezó la pandemia. La cifra superó los 20 mil casos, algo que no había sucedido en 2020. Sumado a esto, estiman que ese número se superará ampliamente en las próximas semanas, si no se toman las medidas pertinentes.

MDZ Radio habló con Rodrigo Quiroga, bioinformático, investigador del Conicet y una de las personas que sigue de cerca la curva epidemiológica y aseguró que este récord era algo esperado. Pero además, adelantó que prevén “que tendremos 30 mil casos en una o dos semanas más” y esto dependerá “de cómo reacciona el Gobierno, del acatamiento de las medidas y de los cuidados que tome la sociedad”.

En tal sentido, señaló que de no hacer algo al respecto, Argentina va camino a presenciar el mismo escenario de los países vecinos, que por el momento “están en una situación muy difícil con sus terapias colapsadas y sin camas”.

El bioinformático alertó por la importante elevación de la curva epidemiológica, aunque resaltó que esto se produce no solo en CABA y la provincia de Buenos Aires. “Lo preocupante es que si uno mira la cantidad de días que demoran en duplicarse los casos, está en 2 semanas” y esto también se da en Mendoza, Córdoba y Tucumán.

Nuevas variantes, nuevos desafíos

Consultado sobre la incidencia de las nuevas variantes de coronavirus, que son considerablemente más contagiosas, en los números de los reportes diarios de coronavirus, el investigador explicó que “se está secuenciando bastante”. Y el porcentaje de infectados correspondiente a la variante del Reino Unido “es del 8%, de modo que todavía no explica la totalidad de los contagios”.

Por lo tanto, dijo, “la mayoría de los contagios no viene por las nuevas variantes, esa es una preocupación que tendremos más adelante”.

Los motivos que provocan aumento de casos

Los motivos del aumento de positivos, explicó Quiroga, se da por varios factores: la estacionalidad, las actividades permitidas y el relajamiento de la ciudadanía. “Empezaron los primeros fríos y nos reunimos puertas adentro, están habilitadas todas las actividades de alto riesgo de contagio como bares, restaurantes, gimnasios o iglesias”.

“Esto, sumado al relajamiento del uso de barbijo y el aumento de la frecuencia y del tamaño de las reuniones sociales provocó un combo explosivo”, aseveró.

La solución: ¿gradualidad o shock?

“Sabemos que si no tomamos medidas nos va a ir mal”, insistió Rodrigo Quiroga. “A lo mejor las implementan y después no funcionan o no hay acatamiento, pero sabemos a dónde lleva el relajamiento”.

Sin embargo, este científico asumió que no todo está en manos del Gobierno, ni tampoco de la actitud de la ciudadanía, sino de un combo entre ambos. “No hay respuesta, depende de muchas cosas, la comunicación oficial, el humor social, la actitud política de la oposición, como se comunica en los medios y muchos factores”, insistió.

Finalmente, destacó el proceso de vacunación y los beneficios que esto conlleva, aunque llamó a no confiarse. “Son importantes las dos cosas, acelerar la vacunación y frenar los contagios. La gente tiene que entender que lamentablemente tendremos que vivir un poco más parecido a octubre del 2020 mientras vacunamos a la población de riesgo”, cerró Quiroga.