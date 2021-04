¿Es posible contagiarse de coronavirus a pesar de estar vacunado?

Durante el fin de semana se dio a conocer que el presidente Alberto Fernández dio positivo en coronavirus. Si bien la preocupación por la alarmante suba de casos ya puso nuevamente la pandemia en el centro de la discusión, el hecho de que el jefe de estado con las dos dosis de Sputnik V estuviera infectado subió el tono del debate. En una campaña de inmunización que camina muy lentamente, nos preguntamos si es posible contagiarse de covid a pesar de estar vacunado.

Desde MDZ Radio hablamos con Belén Almejun, bióloga molecular, inmunóloga e investigadora CONICET. Además es miembro de "Ciencia Nuestra", un espacio donde confluyen trabajadores en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la universidad. Según ellos mismos se describen en su cuenta de twitter donde comparten mucha información "no nos mueve un mero interés erudito. Nos anima el objetivo de sacar conclusiones teóricas y prácticas respecto del papel social y político".

En el momento en que se supo el resultado positivo del PCR de Fernández, se abrieron las dudas sobre la posibilidad de contraer el virus aún estando vacunado. Almejún relata que rápidamente expusieron información sobre el tema ya que les preocupó "los titulares de algunos medios que "no miden lo que están comunicando diciendo que se ponen en jaque las vacunas". Por eso explicamos como inmunólogos que "hay vacunas que son estirilizantes y que uno queda completamente protegido y no nos enfermamos, pero son las menos del calendario". Entonces lo que generalmente sucede es que funcionan como un remedio para "evitar cuadros graves, hospitalizaciones o muerte". En el caso de las inoculaciones contra la covid sucede lo mismo y es ese el objetivo de la campaña de vacunación.

Por otra parte, aparece la duda sobre la posibilidad de contraer nuevamente el coronavirus aún cuando ya lo tuvimos. Sobre esto la inmunóloga señala que "en el caso de la cepa de Manaos el porcentaje de reinfección es alto y llega a un 65%, pero en la variante original es mucho más bajo". A pesar de esto, vale decir que "hay mucho personal de Salud que ha estado muy expuesto y se ha contagiado una segunda vez, pero esto lo sabemos porque se los testea permanentemente". La miembro de Ciencia nuestra dice que uno de los inconvenientes es que en línea general no se testea a los asintomáticos por lo que allí faltaría una información para saber bien cuanta gente vuelve a contagiarse. No obstante, sí se sabe que tanto para quienes la tuvieron una vez o para aquellos que ya han sido vacunados, "están protegidos de desarrollar un cuadro grave y ser hospitalizados o morir". Además "lo que se está viendo es que cuando uno inocula a una importante parte de la población, esas personas tienen además una menor carga viral en el tracto respiratorio y por lo tanto parecería haber disminución de los contagios. Esto pasó en Israel y está pasando en Emiratos Árabes". Aunque no sea el caso de Argentina porque aún no logra números similares, Almejún destaca que "en Reino Unido ya se vio la semana pasada que hubo un día de cero muertes por lo que allí se destaca el impacto de la campaña en materia de hospitalizaciones y personas fallecidas" aún cuando el número de personas que recibieron la vacuna no es tan alto.

¿Qué se sabe de los tratamientos paliativos como el suero equino y el plasma?

En el 2020 surgieron muchas investigaciones relacionadas con combatir los efectos más graves de la covid-19. En esa dirección se presentó el tratamiento con plasma de personas que atravesaron la enfermedad. La inmunóloga detalló que es un tratamiento que puede aplicarse en los primeros tres días de la enfermedad y que "como la gente deja pasar unos días antes de ir a hisoparse" pierde su efecto. "No es que no hace nada, sino que es muy efectivo para evitar hospitalizaciones si se aplica tempranamente porque una vez que el coronavirus generó un daño pulmonar, las personas lo que sufren es una neumonía bacteriana y una tormenta de citoquinas. Por lo que por más que uno le inyecte plasma de alguien ya recuperado es muy difícil que se revierta esa situación".

Con respecto al suero equino hiperinmune " se han visto resultados muy positivos cuando la enfermedad es moderada en la reducción de muertes y hospitalizaciones". Además es un tratamiento más estable ya que la producción proviene de los caballos y por el procedimiento con el que se realiza "cada dosis tiene el mismo nivel de anticuerpos" y no depende la variabilidad que ofrece el plasma de convalecientes. Sin embargo, los dos tratamientos presentan una ventana en el estadío temprano de la enfermedad, ya luego pierden su efectividad.

