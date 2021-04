Segunda ola: para algunos intendentes "no hay que restringir medidas"

El lunes la provincia estará esperando lo que suceda en Casa de Gobierno entre el Gobernador y los intendentes. Algunos jefes comunales afirman que por el momento no aceptarán grandes restricciones o "marcha atrás de las medidas tomadas", ya que no quieren dañar, aun más, la economía. Otros esperan que las medidas se tomen por regiones.

Según manifestaron desde el Ejecutivo, el encuentro tendrá una dinámica similar a la que se viene manejando en pandemia: se sentarán los intendentes, el Gobernador y su gabinete para analizar las distintas variables, entre ellas, la positividad que ha crecido, la ocupación de camas de UTI covid en Mendoza y en el Gran Mendoza fundamentalmente, la edad de los contagiados y, encontrar dónde y cuándo se producen los contagios.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, destacó: "Si es necesario alguna medida restrictiva para bajar la circulación de personas y frenar el incremento de los contagios tenemos que procurar que no sea sobre las actividades que tienen impacto en las actividades económicas" y agregó: "En una provincia que tiene más del 40% de pobres, más de un 10% de desocupación, tenemos que hacer lo mejor posible para cuidar la salud, pero también el equilibrio para la actividad económica que es muy importante".

Además, Ulpiano aseguró que no se tomarán medidas "aisladas" y explayó: "Por ejemplo, no podemos restringir la actividad nocturna en la Ciudad sino lo hacen los municipios vecinos porque vamos a facilitar que la gente vaya a esos lugares y todo recaerá ahí".

No se está evaluando las salidas con DNI.

Por parte del Justicialismo, el intendente de San Rafael, Emir Félix, expresó que están a la espera de escuchar cuál es la intención que tiene el Gobernador frente a la suba de casos.

Además, Félix detalló: "Escucharemos a Suarez, pero siempre pensando en cuál es la realidad que tenemos en nuestros departamentos. Es importante pensar y adoptar medidas en función de lo que más le conviene a la región" y agregó: "Si bien se han incrementado los casos, aún no es alarmante la ocupación de camas, siempre hablando del sistema de salud en el sur".

Desde el departamento de Lavalle, su jefe comunal Roberto Righi, expresó: "Estamos confiados que las medidas que se tomen sean por región". Además, destacó que espera que los datos que ofrezca el Gobernador, sean exactos.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, estuvo reunida con su mesa interdisciplinaria, donde plantearon ciertas medidas que desarrollarán en el municipio y que además debatirán con Suarez. Entre ellas se encuentran: "Bajar la intensidad de los actos; aumentar promoción de medidas de cuidado personal y social; aumentar controles de cumplimiento en establecimiento municipales en comercio; intensificar la desinfección en establecimiento Municipales; administrar turnos por la vía virtual telefónica para bajar la circulación de personal e implementar el sistema de multas en incumplimiento de los protocolos, público, comerciantes".

Por último, desde el Valle de Uco, el intendente de San Carlos, Rolando Scanio, explicó que él está en reunión constante con el Comité de Emergencia, "Estamos teniendo dos o tres casos diarios con esta situación. Vamos a ir y escuchar lo que diga el Gobernador y la ministra de Salud. Nosotros no hemos visto un incremento exagerado de casos, sabemos que en Mendoza estamos en la segunda ola. Nosotros no llevamos propuesta de restringir nada e iremos viendo como se plantea la situación, por el momento no vemos oportuno restringir nada".