Emprendedores: las preguntas clave para reconvertirse en plena pandemia

La pandemia trajo aparejada una crisis económica y social impensada. Muchos rubros tuvieron que cerrar para siempre sus puertas porque no pudieron subsistir la primera ola. Sin embargo, otros vieron dentro de la crisis una oportunidad, y tomaron la decisión de reconvertirse para no desaparecer.

En MDZ Radio dialogó Bernardo Brugnoli, director Ejecutivo de ASEA, quien detalló: "El 27% de los emprendedores tuvieron que bajar para siempre sus persianas. Claramente se vieron forzados por las restricciones, por los cambios de la demanda. Pero también tenemos un 40% que se tuvo que reconvertir".

Para Brugnoli, los emprendedores que pudieron seguir adelante tuvieron que salir a realizar otras actividades con lo que tenían a mano, "sin mucho tiempo para pensar". "Muchos hicieron un cambio por completo y evaluar qué se demanda actualmente".

Los comercios que fueron más perjudicados por la pandemia, según el relevamiento de la Asociación, son: gastronomía en rubro bar o restaurante; salud y bienestar; arte y entretenimiento, entre otros.

Desde la Asociación de Emprendedores de Argentina manifestaron que hay que empezar a repensar las nuevas estrategias del mercado para poder seguir funcionando en un país tan heterogéneo.

"¿Quién es mi cliente? ¿cómo llego a ellos? y ¿cuáles son las nuevas formas de vincularme con ellos?", son las preguntas que el Director de ASEA les plantea a los pequeños y medianos comerciantes para que puedan reconvertirse o triunfar en su rubro.

"Esta pandemia nos enseña que debemos vincularnos con la tecnología de alguna forma, y con esto no quiero decir que el emprendimiento tradicional no tiene futuro, pero si vimos muy claramente cómo la vinculación con los clientes que antes era 'me siento a esperarlo', se da de una manera más directa e incluso muchas veces virtual. Eso crea una vinculación que antes era impensada", explicó.

"Muchos emprendedores empezaron a analizar y repensar, ¿quién es mi cliente?, los accesos a logística son muchos más fáciles, en este sentido hay más oportunidades".

Para finalizar, Bernardo Brugnoli sentenció: "Emprender no es fácil y requiere un montón de habilidades para ser autodidactas. Hay que empezar a tejer redes y eso es muy importante".

Escuchá la nota completa acá.