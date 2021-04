Marcelo Iglesias contó detalles de la reunión de Intendentes con el Gobernador: cifras, medidas que se evalúan y las clases como eje

Ayer los Intendentes de Mendoza mantuvieron una reunión con el gobernador, Rodolfo Suárez, y acordaron extender una hora la restricción de la circulación nocturna. Desde hoy, sólo trabajadores esenciales podrán estar en la vía pública entre las 23:30 hs y las 5.30 hs. Sobre qué más hablaron y otras posibles medidas, habló uno de los asistentes, el jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias.

Según Iglesias, al comenzar la reunión de ayer la ministra de Salud, Ana María Nadal, mostró cifras "muy preocupantes" de la semana 15 y "un poco más alentadoras" de la 16, que fue la pasada, donde hubo menos casos pero aún se mantiene una rémora de internados. "Se espera que esta semana también haya una meseta, un poco alta, pero no catastrófica", confirmó y añadió que "los epidemiólogos dicen que es muy probable que se de un pico alto en mayo, cuando llegue el frío"

Según el intendente de Guaymallén, "sí se vio que con la primera medida restrictiva, que fue muy suave, bajó mucho la circulación nocturna y han disminuido las juntadas clandestinas. Además, por 'las balas que le pican cerca' la gente está respetando más las normas, que es la única alternativa".

Otro dato que se desprendió de esa reunión es que se espera que en el Amba en la primera quincena de mayo haya un pico de casos importante, que llegaría al interior del país a fines de mayo.

Por todo esto, siempre según Iglesias, "se decidió seguir con medidas suaves, ya que no hay contexto para tomar más disposiciones severas. Las restricciones que uno decida desde el Estado hay que garantizar que se cumplan y no hay manera de hacerlo, salvo por la conciencia individual y colectiva de la gente".

A futuro, ¿qué medidas evalúan?

Consultado sobre el "menú" de restricciones posibles para aminorar el impacto de la segunda ola, el intendente dijo que "siempre están a mano las posibilidades de volver a fases anteriores, lo cual creo que no tiene mucho sentido salvo que haya picos muy altos y que sea por períodos muy breves. No hay más 'menú', porque no hay marco para cuarentenas largas ni tampoco hay posibilidad de control social".

En ese mismo sentido, Iglesias dijo que "la gente se contagia donde siempre, en el ámbito familiar y social, no en el trabajo".

El futuro de las clases

"Se tocó el tema de la presencialidad en las escuelas y yo quiero ser muy claro -dijo Marcelino-, los datos que dio el director general de escuelas, José Thomas, fueron contundentes: los colegios no sólo no contagian sino que sirve para detectar casos". "Acá lo que hay es una campaña de los gremios que están en contra de la educación pública, aunque se dicen defenderla", disparó.

Finalmente, el intendente expresó que "la preocupación es legítima, quién no va a estar inquieto por lo que le pase a sus hijos o a los docentes, pero no tenemos que estigmatizar a la escuela". Y concluyó: "Vamos a seguir con la presencialidad, nada justifica hoy que se cierren los colegios. Si llega a haber un pico se dejará la presencialidad pero por un período breve".