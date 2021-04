¡Vuelta atrás! Bajan los precios de estos electrodomésticos y vuelven las 12 cuotas

Según el plan que anunció el Gobierno Nacional para incentivar el consumo de la industria de electrodomésticos, el precio de celulares, microondas, aires acondicionados y televisores se retrotraerá al 1 de abril y se mantendrán congelados hasta los últimos días de octubre, salvo en uno de los casos. El economista Carlos Burgueño explicó los detalles.

"Los precios se retrotraen al 1 de abril en celulares, aires acondicionados, microondas y televisores ensamblados en Ushuaia", comenzó contando Burgueño quien además dijo que "incluye a todas las marcas, que son muchas, pero los fabricantes son sólo cuatro".

Esos precios también estarán congelados hasta los últimos días octubre, en la mayoría de los casos, y los productos se podrán abonar con Ahora 12. "La idea es que con el aumento de Ganancias y del poder adquisitivo, que dice el Gobierno que se viene, los argentinos podamos comprar estos electrodomésticos y así reactivar una industria local, a la que le está costando repuntar", dijo el economista.

El columnista hizo hincapié en que son únicamente esos cuatro productos que detalló. "Las notebooks, por ejemplo, no están incluidas en este acuerdo, porque Argentina no volvió a fabricarlas y eso es un problema, ya que implica traerlos de afuera". En ese mismo sentido continuó enumerando: "También quedan afuera del acuerdo heladeras, lavarropas, lavavajillas y todo lo que es computación, porque eso no se ensambla en Tierra del Fuego".

El vericueto con los celulares de baja gama

En el caso de los celulares más económicos, es decir los de menos de 40 mil pesos, el acuerdo fue diferente. "Los más caros van a tener precios congelados durante toda la vigencia de este arreglo, pero los más baratos tendrán la posibilidad de hacer un reajuste en algún momento".

Esto es porque, según justifican los fabricantes, ellos dependen de los licenciatarios extranjeros (como Motorola, Samsung y Nokia), "entonces no pueden garantizar el congelamiento, por lo tanto se acordó que dentro de tres meses se podrá hacer una revisión de precios, para arriba", dijo Burgueño.

Por eso, el economista recomendó que "quienes se quieran comprar un celular de esa gama lo ganan ahora o en los los próximos 2 meses, cuando ya se apliquen los aumentos salariales y cuenten con más poder adquisitivo".