Día internacional del helado: ¿por qué unos son más económicos que otros?

Juliana Perin es una de las dueñas de la reconocida y tradicional heladería mendocina Famiglia Perin. En el día internaiconal del helado, habló con nosotros sobre los sabores preferidos de los mendocinos y explicó qué debemos tener en cuenta para ingerir uno sabroso y de buena calidad.

Juliana nos dijo que desde su punto de vista el helado "forma parte de nuestra tradición gastronómica. Así lo cuentan los mendocinos que llegan a nuestra heladería y dicen que venían con sus abuelos y padres de pequeños, daban 'la vuelta del domingo' y al final pasaban a tomar un helado. Eso sigue vigente".

Entre los sabores que no pueden faltar en una heladería mendocina, la entrevistada enumeró: "dulce de leche en primer lugar y después chocolate. Además, entrar a Familia Perin es ir a comer un helado con fruta, como limón, naranja o el tan solicitado pomelo". En ese mismo sentido, Juliana contó una anécdota: "Hace una semana no conseguía pomelos y me recorrí todo Mendoza buscando, llegué a pagar 97 pesos cada pomelo, pero no puede faltar ese sabor".

¿Qué diferencia una heladería artesanal de una industrial?, le preguntamos a la dueña de Perin, a propósito de que las segundas son notoriamente más económicas que las primeras. "Como todo lo gastronómico, depende de la materia prima. Cuando hacés un helado con frutillas implica utilizar fruta natural, que es muy diferente a hacerlo de frutilla, que tiene un colorante y un saborizante. Este último cuesta 50 veces menos que la fruta".

Además, Juliana contó que "un helado de crema necesita materia grasa. Un helado artesanal la consigue a través del uso de lácteos, mientras que para uno industrial usan otras materias grasas, que no son para nada saludables", concluyó.