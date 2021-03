Advierten que el Hospital El Carmen tiene un alto porcentaje de ocupación

El Hospital El Carmen es el centro asistencial de cabecera de todos los trabajadores estatales. Durante el 2020 se caracterizó por ser un nosocomio covid, brindando atención primaria y casi exclusiva a pacientes con coronavirus.

Durante el 2021, la situación comenzó a cambiar ya que volvió a atender las diferentes patologías de los afiliados.

En "Sonría, lo estamos filmando", dialogó el titular de OSEP, Carlos Funes, quien relató la situación actual. "La palabra colapso es una palabra que puede crear preocupación en la ciudadanía, tomando en cuenta la dimensión del Hospital El Carmen que nuclea a todos los afiliados de la provincia. Es un hospital que tiene porcentajes ocupacionales altos, lo que no significa que no tengamos herramientas para decidir".

Además, el director de la obra social detalló como está preparado ese establecimiento: "Nosotros como hospital hemos tenido siempre una capacidad de ocupación de camas de terapia como de camas de sala común por encima de las medidas que la provincia dice. Para que se den una idea, en este verano la provincia nunca estuvo por debajo de la línea del 80% de su capacidad".

Actualmente, el hospital tiene un total de 170 camas de todo tipo: en terapia intensiva hay 34 y de esas, 12 no son de covid y 22 son de pacientes covid. En 30 días el nosocomio comprará 8 camas más, pasando a tener 42 unidades para las UTI.

Funes resaltó: "Estamos con un alto porcentaje de ocupación, aunque varía" y describió la nueva problemática que tendrán que solucionar en estos meses: "Este año la problemática será covid y no covid, porque el año pasado hubo gente que dejó de hacerse los controles durante meses, por muchas razones y este año ya no. Tenemos que ir viendo como vamos a definir el hospital, si todo covid o no".

