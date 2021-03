Una sesión caliente profundiza la grieta entre oficialismo y oposición

En cada una de las sesiones que se efectúan en la Legislatura de la provincia, más allá de los temas del día, que en ocasiones son relevantes. El resto de los encuentros, contiene una importante descarga de "chicanas" de un lado y del otro.

En esta oportunidad, el programa "Sonrían, lo estamos filmando", te muestra las discusiones y peleas que dejó la sesión de la Cámara Alta, en un nuevo segmento del "Circo de la Legislatura".

A lo largo de toda la sesión de Senadores, la pelea principal entre oficialistas y oposición tuvo que ver con los nombres que integraban la lista de los vacunados en Mendoza.

Se escucharon acusaciones como: "Hay nombres que no hicieron la fila a la hora de vacunarse", "tengo llamados de funcionarios diciendo que no me meta con sus hijos" y se acusó públicamente al senador radical Lucas Quesada de estar vacunado.

Pero no fue todo, hubo peleas por ciclovías en el departamento de San Martín. Discusiones por el curso obligatorio en identidad de género que habrá que realizar para obtener el carnet de conducir.

Por último la falta de quorum, dejó simplemente a unos legisladores sentados en sus bancas, mientras el senador Rafael Moyano brindaba un homenaje a la provincia, ya que un 2 de marzo, pero del 1561, Pedro del Castillo fundó la ciudad de Mendoza.

Escuchá el segmento completo acá.