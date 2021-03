Polémica en San Martín: la defensa de los funcionarios que se vacunaron

En el programa Uno Nunca Sabe hablamos con Raúl Rufeil, intendente de San Martín, y con el presidente del Concejo Deliberante de ese mismo municipio, Daniel Llaver. Ambos son médicos pediatras en ejercicio y también funcionarios, pero el interrogante es si saltaron la fila al no tratarse de profesionales de la salud que estuvieran en la primera línea de combate, requerimiento inicial para recibir la inoculación. ¿Son vacunados vip?, en esta nota sus explicaciones.

Rufeil argumentó: "Yo soy un médico en actividad, tengo 60 años y 36 años practicando la medicina en la especialidad de pediatría y cirugía infantil. Sigo con mi actividad y como intendente hicimos todos los hisopados en el municipio y he estado en la primera línea, soy diabético y no he faltado un sólo día a la comuna".

En ese mismo sentido, el intendente aseguró que "salgo del municipio y después de las 17:30 hs sigo trabajando como médico, 3 veces por semana. Como funcionario no debía hacer testeos, pero me puse a la orden". "Quieren politizar mi función y dicotomizar como persona en funcionario, eso es otra cosa", refutó.

Rufeil aseguró que se vacunó el 23 de enero y preguntó en el aire de MDZ radio: "¿Cuál es el cuestionamiento?, ¿tengo 18 o participo de alguna agrupación política afín al gobierno nacional?". "No. Se me está cotejando con alguien a nivel nacional, como si hubiera delinquido", respondió a sí mismo.

Ante esto, el conductor de Uno Nunca Sabe le refutó: "Acá no hay partidos políticos. Acá la grieta es gente que puede acceder y gente que no". Y el intendente respondió: "Si yo hubiera estado como médico del Perrupato con diabetes y 61 años que ahora cumplo no estaría trabajando y hubiese recibido la vacuna. Yo todo lo contrario, estoy en actividad. ¿Cuál es la diferencia de 20 días antes o 20 días después?"

Por su parte, Llaver dijo: "Sí, me vacuné, por supuesto, ¿por qué no lo haría si estoy dentro del listado de profesionales de la salud?". El presidente del Concejo deliberante de San Martín trabaja como médico pediatra neonatólogo, dentro de la clínica Ateneo.

"Entro al quirófano, recibo a recién nacidos, de 5 a 20 por mes. Y también atiendo a discapacitados en una empresa que brinda servicio de atención médica domiciliaria. Tengo 3 pacientes. Soy médico desde hace más de 40 años, nunca dejé de trabajar en la medicina", argumentó el funcionario. "También soy coordinador del comité de emergencia sanitaria de San Martín de Covid y he hecho innumerables hisopados, más de 400. Estoy dentro de todo el personal de riesgo que tenía que vacunarse. ¿Me tendría que abstener?", completó.

"Las vacunas empezaron a finales de diciembre y yo la primera dosis la recibí el 18 de febrero", recordó el funcionario. "¿Otros concejales del departamento se han vacunado?, le preguntamos a Llaver y aseguró: "No, que yo sepa no. Yo no fui como funcionario público a vacunarme, estoy en la lista, así como otros médicos de la clínica. No me tengo que esconder, no me vacuné en un lugar oculto sino en el vacunatorio del hospital Perrupato".

Aquí podés escuchar ambas entrevistas completas sobre las explicaciones del intendente y el concejal vacunados en Mendoza.