Impuesto a las Ganancias: cuándo los trabajadores verán los cambios reflejados en sus salarios

Mientras que en el Congreso avanza el proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias, el economista Carlos Burgueño explicó en detalle qué ítems dentro del salario dejarán de tener descuento por este arancel y contó a partir de qué fechas estarán las modificaciones aplicadas a los salarios.

"Si todo sale bien, que no tiene por qué no ser así, la semana que viene se le da media sanción al proyecto. Después pasará al Senado, donde saldrá con celeridad y podría ser que se termine reglamentando ya en abril", dijo Burgueño. "Seguro que para los sueldos de abril ya alcanza. Hay que ver si para los de marzo los de marzo también", completó.

Lo que sucede es que las empresas aún no tienen resolución, es decir que no saben cuál será el aplicativo, que es el programa informático que el empleador debe instalar en su sistema contable para hacer liquidación de Ganancias, entre otras. El mismo no siempre funciona bien y por lo tanto, "hasta que una empresa logra poner en marcha una reglamentación de Afip, demora".

Lo cierto es que se va a aprobar, porque se dio una particularidad con este proyecto, "una curiosidad en Argentina: tanto oposición como oficialismo se pusieron de acuerdo. Tiene la mayoría incluso en Juntos por el Cambio". También sabemos, siempre según Burgueño, que se aplicará a más tardar en abril y que hay un retroactivo, con lo cual habrá un mes en el que los beneficiarios de un bruto de hasta 150 mil pesos verán un poco más de dinero en sus cuentas.

Carlos Burgueño, economista y columnista de MDZ Radio.

Además, esta nueva ley "hará justicia con muchas cosas, como las horas extras, que no se descuentan más de Ganancias, el gasto de guardería (uno de los 2 cónyuges podrá aplicar un porcentaje de ese gasto como Ganancias). Además de otras cosas que son particulares de cada empresa".

Siguiendo en la línea anterior ejemplificó: "Hay empresas que aplican un extra por útiles escolares una vez por año, para esta época, y le pagan por ejemplo $10 mil más a sus empleados para la compra de esos materiales para sus hijos. Antes, ese dinero se incorporaba al sueldo y pagaban impuesto a las Ganancias, con lo cual pasaban a recibir $6 o 7 mil pesos y el Estado se quedaba con $3 mil, eso no pasará más. Al igual que los viáticos".

"Lo curioso es que todo esto, que parece una locura, formaba parte de la ley de Ganancias que hoy está vigente", resaltó el economista, quien completó: "Incluyendo la actualización de las bandas, que hacía que todos los años los trabajadores fueran perdiendo contra la inflación".