Los detalles íntimos de la presentación del libro "Primer Tiempo"

La moda de los ex presidentes de escribir un libro con sus "memorias", no es algo actual. Desde el gobierno de Alfonsín, que cada cuatro años los mandatarios lanzan al mercado sus obras. Sucedió con Carlos Menem, De La Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y ahora Mauricio Macri.

La presentación de hoy, donde Mauricio Macri, hablará de "Primer Tiempo", tendrá para muchos una doble interpretación. Desde su sector mencionan que lo "están midiendo para próximas candidaturas". El evento será cerrado, hay 700 invitados especiales y la lista la realizó el ex presidente.

En MDZ Radio, dialogó Santiago Satz, gerente de prensa y comunicación de Grupo Planeta Argentina, quien relató como fue el armado del libro y qué sucedió con aquellas librerías que decidieron no publicar el escrito.

"No hubo inconvenientes en la distribución, es una decisión de cada librería, no comparto pero respeto. Si tuviese una librería y nos traen un libro que creemos que no va a tener techo, creo que para la parte comercial no sería lo más conveniente tenerlo. Pero yo, en lo personal respeto las decisiones de las librerías que no quieran vender el libro. No todas venden todo, no es una noticia, ni un acto de censura", expresó Satz.

Se están perdiendo una buena venta en un mercado golpeado

Además, detalló como fue recibido por el público la primera preventa que lanzaron al mercado: "El libro de Mauricio Macri, en esta primera instancia está siendo muy bien recibido por el público en esta preventa. La velocidad de la venta, nos hizo sacar una segunda impresión con 35 mil ejemplares más".

Cómo llega el borrador a la editorial Grupo Planeta

"Al director de la editorial le llega una especie de borrador del ex presidente, donde volcaba sus pensamientos. A partir de ahí se arma un equipo mixto entre nosotros y ellos", resaltó el gerente de comunicación, y agregó: "Son 604 hojas con reflexiones y auto críticas. No es un libro de choque, es un libro de sinceridad y muy bien editado"

"Primer Tiempo" es el título del libro de Mauricio Macri, propuesto exclusivamente por él, afirman desde su entorno. Frente a esa afirmación Satz describió: "Lo interesante es que si miro la tapa no está el nombre de Mauricio Macri. Si da lugar a un segundo mandato, puede ser. Yo lo veo desde punto de vista del lector, tal vez deja la puerta abierta a un segundo mandato".

