Admiten que faltan empleados para el mantenimiento del Parque

En un comienzo, las denuncias realizadas por diferentes organizaciones y grupos políticos, brindaban detalles sobre el Parque General San Martín y el Cerro de la Gloria, manifestando que esos lugares estaban en estado de "abandono" y en una situación "deplorable".

En el programa "Sonría, lo estamos filmando", estuvo presente el director de Parques y Paseos, Ricardo Mariotti, quien respondió a las acusaciones planteadas por estos grupos y además detalló que sigue faltando mejorar los servicios en algunas áreas específicas.

"Se habla del estado de abandono del Parque", expresó ofuscado Mariotti, y respondió: "Estado de abandono es el que nosotros recibimos la gestión, no había combustible, no había tanza, no teníamos elementos y había una deuda increíble, la iluminación encendida un 60%, las calles destruidas, rotonda rota. Yo no quiero entrar en la polémica, indudablemente duele porque se está borrando todo lo que se ha hecho y se viene haciendo".

Para el funcionario, siempre hay cosas para corregir, y detalló: "No somos necios y sabemos que ahora estamos en un tiempo que no es sencillo para nadie. Estamos atravesando una pandemia muy dura para todos, estamos tranquilos y conscientes de lo que estamos haciendo y también somos conscientes de que tenemos que mejorar".

En el Parque se saca, por día, 10 toneladas de basura, para mantener el predio hay aproximadamente 40 personas en actividad. Frente a esta situación, Mariotti explicó: "El empleado del parque, todos los días, le pone su energía y con los recursos que tenemos. No es lo mismo un corte de césped cada 15 días como lo veníamos haciendo, a como lo desarrollamos ahora. El recurso es el mismo, con esfuerzo lo estamos llevando adelante, pero no es abandono, que quede claro".

Más allá de las denuncias presentadas por políticos y organizaciones sociales, el director aseguró que el servicio del Parque debe mejorar. "Nos gustaría tener más empleados para cubrir algunas funciones, hemos hablado con la Secretaría de Ambiente y el Gobierno está abocado a esto".

Escuchá la nota acá.