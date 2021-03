Coronavirus: desestimaron una teoría sobre los contagios

En el programa No Tan Millennials hablamos con Humberto Debat, virólogo e investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba, sobre el caso de Manaos y las investigaciones que comienzan a desestimar hipótesis a partir de este ejemplo.

Se sabe que la variante de brasileña que se da en la capital del estado de Amazonas es muy contagiosa y preocupa porque las autoridades de Manaos entendían que tenían inmunidad de rebaño, dado que el 76% de la población contrajo Covid-19 en 2020. Sin embargo, cada vez más personas se están re infectando con esa nueva variante.

"Fue una sorpresa, porque Manaos era una de las ciudades más castigadas", dijo al respecto Debat, quien además contó que allí tuvieron el pico de casos en en mayo, luego ingresaron en un período de latencia con casos en 0 y, a partir de esto, se habló de inmunidad de rebaño. Sin embargo a finales de noviembre empezaron a surgir una marcada cantidad de nuevos contagios en una ventana de tiempo muy reducida.

"Estudios genómicos determinaron que había un coemergencia de un virus distinto y algunas de las propiedades de éste tienen que ver con que aumenta las probabilidades de re infección entre un 25 y 71%. Es decir, que las personas pueden volverse a enfermar", detalló el virólogo, quien dijo que esto "destierra las estrategias de inmunidad de rebaño".

Por otro lado, Debat señaló que hasta el momento no se sabe si la variante de Manaos es más severa o más letal, sólo que es más contagiosa. "Y si aumentan los contagios, redunda en muertes". Pero, "cuando hubo drásticos de incrementos de infectados se saturaron los sistemas de salud, entonces al tener la unidad de terapia intensiva colapsada ya no sabemos si la mortalidad es una particularidad biológica del virus o si simplemente no hay posibilidad de atender y entonces por eso se generan muchísimas más muertes", analizó.

Ejemplificando lo anterior, el especialista contó que durante el segundo brote en Manaos el sistema sanitario de esa zona se quedó sin oxígeno, "es decir que no pudieron hacer un tratamiento mínimo que hubiera disminuido la letalidad de la segunda ola. O sea que los números de mortalidad no los tenemos".

La protección de las vacunas

Debat llevó tranquilidad porque dijo que hasta el momento si bien existen reportes preliminares que indican una disminución de la eficacia de algunas vacunas, son experimentos in vitro: "Toman sueros de personas inmunizadas y testean en cultivos si esos sueros tienen o no la capacidad de neutralizar estas variantes. El tema es que si bien es un enfoque súper útil, involucra sólo a una parte de la defensa".

En ese sentido, el virólogo continuó explicando que también hay una respuesta que es celular y al parecer tiene una memoria más robusta, la cual no disminuiría de forma drástica. Pero "por supuesto que esto es un llamado de atención", insistió el investigador.

Sobre la rápida aparición de estas variantes, Debat expresó sobre el coronavirus que "una de las hipótesis es que se convierta en un virus endémico, es decir, que hayan brotes estacionales de los cuales nos tengamos que proteger de forma constante y frecuente, similar a lo que hacemos a la gripe".