Clases presenciales: por qué se han centrado menos en los contenidos según la DGE

José Thomas, titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), visitó MDZ radio a 15 días de la vuelta a la presencialidad. Defendió los protocolos sanitarios y reconoció que hay problemas estructurales en los colegios, sin embargo, no ve diferencias sustanciales entre las gestiones públicas y las privadas.

"¿Por qué los chicos están 'haciendo poco', en cuanto a los contenidos?", le preguntamos a Thomas en el aire Uno Nunca Sabe y respondió: "Estas dos semanas nos hemos centrado más en la cuestión emocional que en la pedagógica. Tengamos en cuenta que la escuela no es lo mismo, principalmente por los protocolos".

De todos modos, dijo que los avances pedagógicos le preocupan mucho a la DGE, aunque "es más mensurable lo pedagógico que lo emocional" y por eso es un tema de conversación cotidiano. "Es importante que las primeras dos semanas logremos el vínculo afectivo, necesario para evolucionar luego desde los contenidos", insistió.

Sobre lo sanitario, el funcionario resaltó que si bien han habido algunas dificultades aisladas, en líneas generales "los protocolos funcionan. Se cumplen muchísimo mejor que en otras actividades y comparado con lo que pasa afuera de la escuela, estamos muy conformes".

Por otra parte y en cuanto a la autonomía de los directivos, Thomas señaló que tanto él personalmente como sus equipos han visitado escuelas y han cuestionado el por qué de la aplicación de los protocolos: "Estamos convencidos de que casi todas han elegido lo mejor para sus alumnos. En muy pocas escuelas hemos tenido que hacer observaciones, en la gran mayoría los directivos tienen la capacidad y las ganas de hacer lo mejor posible para los estudiantes".

"La primera semana creían que porque se cerró un grupo era algo catastrófico, pero estamos en una provincia donde hay circulación, entonces eso va a pasar. Será normal que se cierre un curso dos días y que se vuelva a abrir", dijo y remarcó que a su entender esto no bajará la calidad educativa.

¿Hay desigualdades entre la escuela pública y privada?

Thomas se mostró incómodo cuando se establecía esa diferenciación. "Esa comparación no marca una línea, hay muchísimas escuelas estatales que están al 100% y muchas privadas que no. No sirve comparar escuelas privadas y privadas", reprochó el director general de escuelas.

El funcionario desmintió que faltasen elementos de limpieza en los colegios, porque lo han revisado especialmente: "Todos tienen depositado el fondo covid y el fondo inicio. Sí hay problemas de infraestructura en algunas. Es un índice bajo, pero hay que hacer un plan no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo de infraestructura, para que las escuelas de Mendoza estén más parejas". "Ahí sí puedo aceptar que hay algunas diferencias en los colegios de gestión pública y privada", completó.

Finalmente, nuestro entrevistado aseguró que en 2020 no hubo más abandonos que el año anterior. "En Argentina hay arriba del 40% de deserción en escuelas secundarias, mientras que Mendoza está en el 30%. Sin embargo, ahora tenemos más chicos y muchísimas más divisiones del año límite, porque pasaron todos. Los chicos están, ahora tenemos que hacer que aprendan", concluyó.