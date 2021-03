Encuesta: en tres palabras, estos sentimientos generó en Argentina la vacunación VIP

A diez días del escándalo por los vacunados vip que derivó nada menos que en la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, y de cara a la cadena nacional que hará el presidente, Alberto Fernández, este mediodía a propósito del inicio de las sesiones legislativas en el Congreso Nacional, hablamos con Lucas Romero, politólogo y director de Sinopsis. El entrevistado también compartió los resultados de una encuesta sobre qué sintieron los argentinos tras el vacunagate.

Para Romero, este discurso de inauguración de sesiones legislativas se da en un contexto particular, "por la coyuntura muy de fondo, que es la situación económica y sanitaria. Pero también por la coyuntura específica de este episodio del vacunatorio vip, el cual creo que puede ser identificado como la crisis política más importante que ha sufrido este Gobierno".

Así el politólogo dijo que es interesante analizar ese escándalo para dimensionar el efecto, pero no sólo el hecho en sí mismo sino "la reacción del Gobierno, que quizás no fue la conveniente para mitigar o contener el impacto. Porque al Presidente no le queda otra que sólo enojarse con sus funcionarios, que son los que cometieron el episodio, y no con los medios, con la Justicia ni siquiera con la oposición". "Son reacciones que minimizan un sentimiento de enojo muy generalizado que hay en la opinión pública por la situación, cuando el Gobierno necesita empatizar con ese enojo", analizó.

En ese mismo sentido, Romero compartió el resultado de una encuesta que hicieron en Sinopsis, a partir del cual le consultaron a 1122 personas, a nivel nacional. Dijo que la primera pregunta que realizaron fue qué sentimiento les despertaba ese episodio de la vacunación vip, tratando de ver cuál era el impacto en el plano emocional. "Las 3 palabras más mencionadas por los consultados fueron 'indignación', 'bronca' y 'asco'".

Pero además surgió otro dato interesante de ese resultado, esas tres palabras coincidían entre los votantes del Frente de Todos, lo cual para nuestro entrevistado no es un detalle menor porque indica que el impacto emocional y el enojo fue transversal. Esto, "vuelve peligroso para el Gobierno el episodio, porque recordemos que la gran mayoría de los estudios dedicados a entender cuáles son las motivaciones del comportamiento electoral nos señalan que el voto se guía más por emociones que por razones, con lo cual puede ser más peligroso enojar al electorado de esta forma que no darle satisfactoria respuesta a una demanda".