¿Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta unidos contra Macri y Cristina Kirchner?

El analista político Daniel Bilotta nos detalló el escenario que se vive en la guerra por las vacunas. Cómo Alberto Fernández quiere liderar internacionalmente la región y por qué Horacio Rodríguez Larreta, con un fin similar, buscó un acercamiento al Presidente tras la disputa por el recorte de ingresos para la ciudad de Buenos Aires.

Pero además de aquello, Bilotta detalló el panorama económico de Argentina, previo al comienzo de las paritarias, lo cual para nuestro columnista "no es un tema cerrado en el gobierno". "Me parece que lo que dice Martín Guzmán sobre que la paritaria siempre supere a la inflación es lo deseable, pero también es cierto que el gobierno debe realizar un ajuste si quiere combatir a la inflación", sentenció.

"Me animo a pronosticar que al menos el gobierno va a intentar que los salarios no pierdan pero que tampoco pierda el gobierno contra la inflación, lo cual es un cálculo muy difícil de ejecutar", dijo el analista y columnista de MDZ radio. Además, señaló que "un tema interesante que es el energético, porque si bien no está subiendo la electricidad y el gas (y así será hasta las elecciones al menos, por pedido de Cristina Fernández Kirchner) sí está aumentando todos los meses los combustibles, comenzando por la marca de bandera nacional".

En aquel sentido, Bilotta señaló que el 70% de los ingresos de YPF viene de la venta de naftas y la petrolera tiene una situación crítica en sus finanzas, no solo por la deuda, "entonces ahí tenés un problema: vas a tener bajo control luz y gas pero no las naftas, que también impacta, y mucho, en los bolsillos de los argentinos".

Eso hay que asociarlo a la medicina prepaga, dijo el columnista, quien recordó que "el gobierno en febrero autorizó un aumento de 7 puntos, en menos de 24 horas se desautorizó a sí mismo y ahora aceptó 3.5 % de incremento en marzo. El tema importante es que Héctor Daer, secretario general de la CGT pero también de la sanidad, depende de lo que la medicina prepaga recaude para poder negociar la propia paritaria de su gremio". "A mi me parece que en estas cosas empieza a crujir este plan", concluyó al respecto.

Las vacunas y las múltiples lucha de poderes

Bilotta resaltó que hasta ahora la dosis más importante que parece garantizada en el corto plazo son de la vacuna rusa. "Por lo que dijo Ginés González García, AstraZeneca habría ofrecido 580 mil dosis de la de Oxford y también está la negociación con Sinopharm. Y, en apariencia, ahora sabemos que todas tienen probadas un caudal importante de efectividad, sobre todo a partir de la publicación de The Lancet, que nos enteramos de que es una publicación occidental y cristiana, yo pensé que la ciencia hacia ciencia, no religión. Curioso porque en algún momento el gobierno pidió 'tener fe' en la vacuna".

"Pero bueno, yo creo que la Sputnik es la que primero podría producir Argentina, fuera de la AstraZeneca, que una parte ya se hizo y se mandó a México para su envasado", continuó analizando el columnista. Sin embargo, "no me parece la cuestión de fondo, sino los movimientos que hacen que la opinión pública sienta una cuota de desconfianza, no con las vacunas en sí, sino con lo que el gobierno está haciendo con ellas. Finalmente estos manejos y anuncios que no se concretan ponen en duda la palabra oficialista y esto hace que mucha gente no se ponga en lista para recibir una dosis".

En ese sentido Bilotta resaltó que no hay que perder de vista que las vacunas también son una guerra comercial y la Sputnik, si por lo que parece su efectividad está probada y es positiva la relación precio calidad, estaría garantizando al gobierno una provisión a un precio adecuado. "Acá hay un montón de intereses que no sólo tiene que ver con quién recibe primero la vacuna sino a cuánto la paga o quién tiene prioridad en la obtención de las licencias", detalló.

Mientras tanto, le preguntamos a Bilotta si Alberto Fernández intenta jugar en arenas internacionales a partir de la punta de lanza de la Sputnik, para lograr ubicarse en un lugar de protagonismo en el continente, por lo menos desde lo propagandístico. "Lo primero siempre es lo propagandístico, eso pesa mucho en el gobierno de Alberto Fernández", respondió.

En ese sentido dijo que "hay que estar atentos, porque la mayoría de los anuncios no siempre coinciden con los hechos. Habría que ver hasta dónde esto es posible. Sí es clara la intención de Fernández de construir una articulación internacional, sobre todo regional, mucho más propia que le permita ganar autonomía de una de las dos personas de Argentina que son importantes en el plano internacional: Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner".

Por aquello y "si hacemos válido este análisis, es posible comprender por qué ayer Horacio Rodríguez Larreta buscó un entendimiento con Alberto Fernández: tal vez él también padezca el peso internacional de Mauricio Macri cuando piensa en ser candidato a presidente de la Nación", completó.

"Es obvio que Alberto Fernández siempre buscó diferenciarse de los vínculos que tuvo Cristina Kirchner con China, Rusia, Venezuela y Cuba. Pero atención porque si la Sputnik llega es porque las primeras gestiones arrancaron los Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, si bien las coronó Alberto Fernández", recordó el columnista.

Es un entramado interesante, "alguna vez alguien nos deberá contar qué hacía en Moscú Raquel Méndez, que es la esposa del ministro de salud bonaerense Daniel Gollan. Vizzoti cuando la vio dijo que no había viajado con ella, raro, porque estuvieron en el mismo avión. Tal vez un día sepamos qué hacía Méndez, también Vizzoti y cómo nos llegó la Sputnik", concluyó.