Según el SUTE, si un niño da positivo su docente debe ir al aula igual

Según Laura Espeche, secretaria de Acción Social del SUTE, la provincia no tiene protocolos para la vuelta a clases y se están rigiendo por los de Nación. Pero reclaman que hay múltiples falencias, como el aislamiento del docente a cargo del aula. En esta nota, los argumentos del gremio.

Desde el SUTE se lamentaron porque "para hacer el protocolo no se consultó al conjunto de trabajadores de la escuela, ni a la familia ni a los sindicatos". Y señalaron que, por ejemplo, "uno de los problemas principales que tienen es que si hay un positivo en el grupo áulico se aísla al conjunto de estudiantes, pero no al docente a cargo. Entonces, si el maestro estuvo en contacto estrecho tiene que seguir trabajando, según el protocolo. Es una locura", dijo en el aire de No Tan Millennials Espeche.

¿Cómo será el regreso a las aulas?

Según la gremialista, cada escuela ha organizado un cronograma de asistencia a clases presenciales, conforme a la cantidad de alumnos y al espacio físico. En función de eso se han dividido los grupos de estudiantes, en 2 o 3, y cada colegio está viendo cómo organiza la alternancia entre virtualidad y presencialidad. "Es por esto que algunos chicos tendrán más días presenciales que otros, dependiendo de cuántos sean en el curso", aclaró.

Desde el gremio señalaron que hay mucho descontento por parte de los directivos de las escuelas: "Una cosa es la autonomía en las decisiones y otra es que se hagan cargo de todo, porque se ha tirado la organización completa en el equipo directivo y el Estado se ha corrido del armado y de garantizar cuestiones básicas", dijo Espeche.

Esto lo detalló en el marco de la entrevista en la que confirmó que no van a iniciar las clases el 1 de marzo, porque inician una medida de fuerza que incluye un paro de actividades.