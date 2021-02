Un especialista comparó el regreso a clases con una gran tragedia

Gustavo Zorzoli, profesor y ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, quien además integra el Observatorio Argentinos por la Educación, pasó por el aire de Uno Nunca Sabe y nos mostró un panorama general sobre lo que aún falta analizar para la vuelta a clases.

En primer lugar Zorzoli dijo que "hay que ver si en todo el país se arreglaron las escuelas, principalmente en cuanto a ventilación" y también resaltó que es importante la incorporación de más personal no docente para mantener la limpieza.

Para el especialista estamos ante un gran desafío de gestión. "Hay decisiones importantes que deberían tomarse de modo centralizado", dijo en relación a las autoridades educativas y enumeró:

"Debería aplicarse un plan de evaluación nacional. Efectivamente hubo chicos y chicas que aprendieron más otros menos y muchos que se quedaron fuera del sistema. Deberíamos saber qué han aprendido, mucho o poco, no es opinable. Armar un buen instrumento de evaluación para saber en qué punto estamos. Claramente las aulas serán más heterogéneas, no son las de año pasado".

"No hay legajo unico del alumno en nuestro país, el sistema educativo no tiene registrado quiénes son los 15 millones de alumnos de Argentina".

"Me preocupa el regreso a las aulas. Porque hay que pensar que nos vamos a encontrar con chicos y docentes que han perdido familiares. El tema de la muerte es muy complejo en las escuelas".

Zorzoli comparó esta vuelta a clases con el regreso a las escuelas de la ciudad de Buenos Aires tras la tragedia de Cromañón, por aquel entonces "en todos los establecimientos de la ciudad se encontraban chicos que habían perdido familiares o amigos, o docentes que habían perdido hijos", contó. "Es una situación muy difícil de llevar adelante, y ese duelo se tiene que hacer porque estamos hablando de muchas personas que han fallecido por el virus, de abuelos de los chicos y docentes pero también de padres y madres", completó el especialista.

Por todo esto, el ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires dijo que "el desafío es enorme, mientras seguimos discutiendo si volvemos o no volvemos a clases. Me parece que ahora todos juntos debemos decir 'vamos a regresar y vamos a hacer todo esto' y ahí discutir cómo", concluyó Zorzoli.