Por el momento la vacuna no evita que la gente se contagie

En Uno Nunca Sabe, hablamos con Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) sobre cómo estamos preparándonos para afrontar el segundo invierno en pandemia. Aclaró que no hay que poner las expectativas en la vacuna y explicó los motivos.

"Estamos en la mitad de la pandemia", dijo Teijeiro y añadió que en este momento "vemos lo que pasa en el invierno del norte, donde la segunda y tercera ola triplican y cuadruplican los casos de la primera". Por eso el especialista dijo que probablemente cuando aquí baje la temperatura tendremos un incremento de casos, por lo tanto debemos prepararnos, tanto dentro del sistema de salud como la misma población.

De hecho confirmó que pese a estar en período estival, "estamos en una meseta alta, con muchos casos para esta época del año". A partir de allí, el médico preguntó retóricamente: "Pero, ¿qué estamos haciendo para la prevención?", "muy poco", se respondió. Y cuestionó que la población ha disminuido las medidas de prevención, como el uso del barbijo o evitar aglomeraciones para mantener el distanciamiento.

"Estamos todos esperanzados en la vacuna, lo cual no creo que sea lo ideal, porque no tenemos cantidad de vacunas disponible", sentenció Teijeiro. La inoculación "no puede ser una apuesta por varios motivos: no tenemos la cantidad suficiente de vacunas, aunque sí tenemos un sistema de vacunación que es excelente, si tuviéramos las dosis podríamos lograrlo. Además, la vacuna tampoco ha demostrado que corta el circuito de contagio del virus, sí se ha comprobado su eficacia clínica, que disminuye la mortalidad, la hospitalización y la gravedad del paciente", aclaró.

Para continuar explicando aquello, el infectólogo detalló que si una persona que se coloca las 2 dosis de vacuna, sea la Sputnik, la de Pfizer o cualquiera, "tiene la garantía de que si se contagia será menos grave, tiene altas chances de evolucionar bien si tiene algún signo o quizás hasta incluso ni tenga signos clínicos". "La vacuna está pensada para disminuir la gravedad de la enfermedad, eso ya es un éxito, con eso alcanza y es suficiente. Pero no está demostrado que disminuya la transmisibilidad del virus", concluyó .

