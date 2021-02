Formosa sale del aislamiento, pero la polémica continúa: los detalles

Desde mañana, la capital de Formosa, sale del aislamiento obligatorio y vuelve a la etapa de distanciamiento social. Esto se debe a las denuncias realizadas por diferentes organizaciones sociales y políticos que integran la oposición, sobre las violaciones a los derechos humanos en los centros de aislamientos.

Según se informó desde el Ejecutivo de esa provincia, el cambio se debe a la reanudación de varias actividades que habían sido prohibidas por su gobernador, Gildo Insfrán.

En MDZ Radio, dialogó Carlos Fara, analista político de CADAL, organización que trabaja desde 2003 promoviendo los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional.

"No se puede mirar para un lado y no para el otro, menos en este caso donde está involucrado un gobernador. Nosotros creemos que es una situación de autoritarismo político, en dónde en términos generales, el gobernador tiene bajo su control la Legislatura y el Poder Judicial. Los medios no tienen libertad de prensa y eso tarde o temprano se extralimita en sus poderes y pasan estas cosas", explicó Fara.

Además, el especialista dio detalles de cuando realizaron la denuncia, que desde mañana empezará a tener, efecto: "CADAL hizo la presentación la semana pasada, en el momento en el cuál se detuvo a las concejalas. Ya teníamos documentos sobre esto".

Escuchá la nota acá.